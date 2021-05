Secretaria de Cultura de Pedreira promove Campanha “Biblioteca Solidária”

Pedreira recebeu nesta quinta-feira, 13, mais 1.420 doses da vacina Astrazeneca/Oxford, produzida pela Fiocruz, entregues pelo Departamento Regional de Saúde com sede em Campinas a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira.

As vacinas serão aplicadas em pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos (com carta médica), Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, pessoas com Síndrome Down de 18 anos ou mais, pessoas com doença renal crônica em terapia de 18 anos ou mais, transplantados de órgão sólido e medula óssea imunossuprimidos a partir dos 18 anos.

A secretária de Saúde do município, Ana Lúcia Nieri Goulart, informa que neste sábado, 15, não será realizada a vacinação no modo drive thru. “Mas as pessoas devem procurar pelos Postos de Saúde que estarão funcionando das 8h às 16h, munidas dos documentos solicitados. Não é preciso agendar”, destaca Ana Lúcia.

Essa grade de vacinas Astrazeneca também será destinada para a segunda dose em pessoas entre 80 e 89 anos. “Nossa equipe técnica já está entrando em contato com as pessoas para passar o dia, horário e o local para a imunização”, concluiu a secretária.