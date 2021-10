Sebrae-SP lança cursos para produtor rural fazer via WhatsApp

O campeonato entra na reta final e a pontuação será maior nas três últimas etapas

A 8ª etapa da Copa F-Racers de Kart, que acontece no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, será realizada neste sábado, 16, a partir das 8h. A briga pelo campeonato entra na reta final e a pontuação aumenta nas três últimas etapas, o que torna as disputas ainda mais acirradas na pista.

Os pilotos das categorias Mirim, Cadete, F4 Jr, 125cc e F400 terão pontuação maior em 20% na etapa 8, 50% na etapa 9 e 100% na 10ª e última etapa, em relação à pontuação das etapas anteriores.

As provas serão transmitidas ao vivo, com narração, pelo canal do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers). Para quem quiser assistir no kartódromo, a entrada é gratuita – o uso de máscara é obrigatório. O Kartódromo San Marino está localizado à rua Armando Botasso, 1.200, no bairro Betel, em Paulínia.

Arthur Guimarães, da F4 Racers Motorsports, empresa promotora do campeonato, destaca que a pontuação maior nas etapas finais garante muita emoção na competição. “Nosso campeonato tem pontuação qualificada na reta final, por tradição, o que confere maior dinâmica às disputas e amplia as chances dos pilotos subirem de posição na classificação”, explica.

A Copa F-Racers é um dos mais importantes campeonatos do interior do estado de São Paulo e conta com a participação de cerca de 70 pilotos amadores e profissionais. São 10 etapas no total, realizadas entre os meses de fevereiro e novembro.

Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e, ao fim da temporada, a organização promoverá um sorteio de um motor F400 e de outro motor de Cadete aos participantes.

A Copa F-Racers de Kart já está em sua terceira edição e conta com o apoio da Track&Field, HB Óculos, F4Racers Motorsports, DMD Solutions, Jundiá Sorvetes, Massas Chef e Figueiredo e Ferreira Advogados.

Foto: Osvaldo Furiatto