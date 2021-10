Sebrae forma novo grupo de empretecos em Jaguariúna

Os empretecos aprenderam as 10 características de um empreendedor de sucesso

Considerado o principal programa do mundo na formação de empreendedores, o Empretec é um seminário intensivo que visa melhorar o desempenho empresarial e potencializar as características empreendedoras dos participantes. O seminário foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e no Brasil é exclusivo do Sebrae.

Em Jaguariúna, a segunda edição ocorreu entre os dias 04 e 09 de outubro, com um grupo seleto de 22 empreendedores, na Associação Comercial e Industrial (ACI). Com 60 horas de duração ao longo de seis dias, os participantes desenvolveram atividades práticas para estimular o potencial empreendedor para abrir ou gerir melhor um negócio.

Dentre os desafios, os participantes precisaram formar grupos e desenvolver uma Empresa Cria que tinha como objetivo realizar os processos de criação a fim de obter resultado positivo ao final do sexto dia, onde o grupo formado por Edilaine Alves, Sérgio Silva, Lorena Dias e Eliana de Oliveira Alves saiu vencedor com a empresa Dona Formiga. A empresa foi criada no segundo dia de imersão e diante dos baixos resultados foi reformulada no quinto dia, tendo então uma virada de sucesso para a obtenção do prêmio de melhor Empresa Cria.

“Com nossa experiência como empreendedores, dentro da Empresa Cria já fomos detectando alguns pontos que tinham a necessidade de mudança para que atingíssemos nossa meta, pois o tempo era curto e precisávamos de algo com resultados sólidos”, diz a empreteca Edilaine.

Mais do que aprender técnicas de empreender, os participantes puderam também descobrir seu perfil empreendedor, suas habilidades e desenvolver suas capacidades por meio de desafios como este. “O Empretec foi uma oportunidade realmente única de reconhecer minhas potencialidades empreendedoras, mas principalmente de identificar os pontos de melhoria. Foi impressionante perceber como certos padrões de comportamento que tenho na vida são os mesmos que podem ajudar ou trabalhar nos negócios”, diz a empreteca Lorena.

Para o empreteco Sérgio, que também fazia parte deste grupo vencedor, o Empretec foi uma ferramenta de visualização. “Vi algumas coisas que existiam em mim que eu não conseguia ver. Eu não tinha certas percepções e na medida em que consegui ver isso e que posso melhorar, isso traz para mim possibilidades de atingir objetivos que não tinha chego antes”, diz.

Os empretecos agradecem ao Sebrae e à ACI Jaguariúna pelo evento, aos facilitadores Douglas e Patrícia pela dedicação e aos colegas. “E agora, após tudo que vivenciei nestes seis dias de seminário, me sinto encorajada a dar os próximos passos com uma visão e objetivos mais claros”, finaliza Lorena.

Empreender é acreditar no seu potencial. Ser um Empreteco é dar o primeiro passo para uma jornada de sucesso e encontrar o empreendedor que está dentro de você.

O International Master Trainer – Facilitador master internacional para o programa Empretec credenciado pelas Nações Unidas – Unctad, Roberto Gandara, que passou pela Associação durante a imersão comenta que essa é uma oportunidade que os empreendedores tem de conhecer uma capacitação a nível mundial. “O Empretec foi desenvolvido com o apoio de universidades americanas. É um curso top mundial que está presente em todos os continentes. Seu diferencial é a estratégia da capacitação que é comportamental e se aplica a qualquer país ou cultura”, diz.

O facilitador tem contato direto com o Sebrae que é único no Brasil que aplica o curso. Em Jaguariúna o Sebrae está na ACI e Roberto considera essa uma boa parceria para o desenvolvimento empreendedor do município. “É mais uma oportunidade para os empreendedores e eu quero enfatizar a iniciativa da ACI, pois ela é muito importante. Como eu ando em outros lugares do mundo, é difícil ver uma associação tão atuante como a de Jaguariúna”, parabeniza Roberto.

Para o presidente da ACI, João Rodrigues, a imersão foi fundamental para a virada de chave do seleto grupo que participou. Ele acredita que, se os ensinamentos forem passados para dentro de suas empresas existirão empreendedores mais fortes, colaboradores mais fortes e isso automaticamente transformará a cidade mais forte neste sentido.

“Eles são as sementes que foram plantadas em uma terra boa (Jaguariúna) e devem ser multiplicadores deste conhecimento. As 10 características que eles conheceram devem ser transmitidas”, diz o presidente João.

O desejo de João é que o Empretec 2022 ocorra em Jaguariúna e deve fazer o pedido oficial em breve para assim fortalecer ainda mais o empreendedorismo do município. Roberto admira ainda mais essa iniciativa.