Rodeio de Jaguariúna prevê geração de 2 mil empregos diretos e impacto econômico de R$100 milhões

O Jaguariúna Rodeo Festival 2021, que será realizado em dois finais de semana entre novembro e dezembro, prevê a geração de 2 mil empregos diretos e o impacto econômico de R$100 milhões em quatro dias de festa. Veja abaixo a programação do evento e como comprar ingressos.

Depois de dois anos de pausa desde a última edição por conta da pandemia da Covid-19, o retorno do rodeio marca, além da volta de grandes eventos com público em pé no estado de São Paulo, a retomada econômica de setores afetados pela quarentena de combate à doença e que dependem do entretenimento para sobreviver.

De acordo com o grupo responsável pela festa, os 2 mil empregos diretos credenciados pela festa são para funções nas áreas de segurança, alimentação, organização, bar, cenografia, entre outras. Entretanto, as vagas já estão preenchidas. “Estamos entusiasmados e trabalhando muito para entregar a melhor edição do rodeio de todos os tempos”, disse o organizador do evento, Gui Marconi.

Já em relação ao impacto econômico de R$100 milhões, os setores beneficiados são, segundo a Prefeitura de Jaguariúna, hotelaria, transporte, moda e comércio, que serão aquecidos com a presença de artistas, turistas e o público em geral do rodeio. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de dezembro, e 3 e 4 dezembro.

A festa foi autorizada pelo governo estadual por conta do cenário de aumento na vacinação e queda nos indicadores de casos, mortes e internações por Covid-19. O único protocolo obrigatório para ir ao rodeio será estar com a cobertura vacinal completa. A determinação, inclusive, se estende também, além do público, a funcionários, artistas e staff. O distanciamento social e a apresentação de testes negativos não serão necessários. Já a obrigação do uso de máscaras, no entanto, ainda será avaliada.