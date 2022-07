Sebrae Delas reúne mais de 70 pessoas na ACICO

Sebrae Delas – Nesta semana, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio em parceria com a ACICO e o Sebrae, realizaram o evento Sebrae Delas. O encontro foi realizado no Auditório da ACICO e contou com a presença de mais de 70 pessoas.

Entre as autoridades presentes, estavam a primeira dama e presidente do Fundo Social, Isabel Teixeira Felisbino, os secretários municipais de educação, Prof Luciano Ramalho, de Indústria e Comércio, Fabiana Dester e de Segurança Pública, Fábio Teixeira Louro.

O Sebrae Delas é um programa de aceleração que busca fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras, micro e pequenas empreendedoras ou mulheres que querem abrir um negócio.

O programa promove ações e oferece meios para que as micro e pequenas empresárias possam potencializar seus negócios e seus comportamentos empreendedores. As palestrantes do encontro foram Sara Elydio e Joice Souza de Oliveira.

Elydio falou sobre o PEPE – Posicionamento, Estratégia, Planejamento e Equipe, fórmula que acredita ser o sucesso para o futuro das lojas, fruto do conhecimento que adquiriu durante sua história e experiências em Shopping Center.

Joice representante do Sebrae, abordou sobre o empreendedorismo feminino, falou um pouco sobre o programa e a importância da mulher no mercado de trabalho.

