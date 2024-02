Save the Children expande seu programa para crianças em situação de vulnerabilidade com novo escritório no Brasil

Organizações já apoiadas há 28 anos serão lideranças na luta pelos direitos básicos de crianças e adolescentes

A organização internacional de direitos das crianças Save the Children abre o seu primeiro escritório no Brasil, trabalhando com parceiros locais para levar a luta por direitos infantis ao topo da agenda nacional e melhorar as vidas impactadas pela violência, pobreza e mudanças climáticas.

O novo escritório brasileiro, em São Paulo, irá se apoiar no trabalho já iniciado no Brasil pela Save the Children há mais de 20 anos, dando continuidade às suas colaborações com organizações nacionais para aprimorar o conhecimento local e implementar soluções para as crianças no país. O trabalho da Save the Children prioriza questões críticas como migração, educação, crise climática, segurança alimentar, desigualdade racial e de gênero e proteção.

Alessandro Tuzza, diretor do Save the Children Brasil, diz:

“Estabelecer este escritório é um empolgante marco para o nosso trabalho na América Latina e no Caribe. Save the Children tem apoiado organizações locais no Brasil por mais de 20 anos. Este novo escritório nos permitirá incrementar nossa colaboração com parceiros brasileiros e nossos esforços em advocacy. O Brasil, ranqueado como o sétimo país mais populoso do mundo, infelizmente também está entre os lugares mais violentos para crianças. Milhões de crianças estão expostas à pobreza e violência, assim como à evasão escolar, e vivem em áreas vulneráveis a riscos climáticos e ambientais. Ao colaborar com parceiros, governos e comunidades locais, buscamos realizar uma transferência de poder àqueles com conhecimento local e experiência prática nas comunidades. Juntos, podemos construir um ambiente mais eficaz para essas crianças, nos assegurando de que elas poderão prosperar e alcançar todo o seu potencial”.

As crianças no Brasil estão crescendo em meio a altos níveis de pobreza e violência, limitando seu acesso a serviços cruciais como saúde, educação e proteção, com o país classificado como o sexto mais violento do mundo, de acordo com dados recentes da ACLED.

Além desses desafios, a crise climática exerce forte impacto sobre as crianças brasileiras. Aproximadamente três em cada quatro crianças do país – que somam o impressionante número de 40 milhões de jovens – estão classificadas como vulneráveis à degradação ambiental e às mudanças climáticas.

Save the Children trabalha com parceiros locais no país desde o início dos anos 90 para ajudar a promover e defender os direitos das crianças. Ao reforçar e incrementar a sua presença local no Brasil, Save the Children busca fornecer ainda mais apoio e auxílio aos seus parceiros brasileiros enquanto constroem novas alianças para enfrentar os persistentes desafios encarados diariamente pelas crianças no país.

