Brew Festival celebra nove anos com edição especial St. Patrick’s Day em Valinhos

Grande festa da cerveja artesanal acontece nos dias 02 e 03 de março, sábado e domingo, das 11h às 22h, no Parque Municipal “Monsenhor Bruno Nardini”; entrada é um quilo de alimento não-perecível

O Brew Festival está de volta a Valinhos, sua cidade de origem, para celebrar nove anos de sucesso. Um dos mais importantes, tradicionais e consagrados eventos de cerveja artesanal do interior do Estado de São Paulo, acontece nos dias 02 e 03 de março, sábado e domingo, no Parque Municipal “Monsenhor Bruno Nardini”. O espaço é conhecido por receber anualmente as tradicionais Festa do Figo e Expogoiaba.

A edição histórica que comemora quase uma década de atividade do festival traz uma iniciativa solid&aa cute;ria. Para entrar no parque basta doar um quilo de alimento não-perecível. Toda arrecadação será revertida para o Fundo Social de Solidariedade de Valinhos.

A programação começa no sábado, 02, às 11h. As atrações prosseguem até as 22h. No domingo, 03, o Brew Festival também recebe o público das 11h às 22h. Quem é apaixonado pelas artesanais tem a chance de degustar diferentes estilos de cerveja oferecidos por 15 cervejarias. São rótulos de qualidade produzidos com puro malte, sem processos industriais.

Brew Especial St. Patrick’s Day

O Brew Festival aproveita o retorno a Valinhos para antecipar o brinde a Saint Patrick (São Patrício), um dos mais famosos santos padroeiros da Irlanda. Em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, o St. Patrick’s Day é comemorado em março, mais precisamente no dia 17.

Na festa, é comum as pessoas se vestirem com extravagantes trajes verdes em homenagem às cores do país europeu, propulsor do evento. O Brew, em Valinhos, promove a edição St. Patrick’s Day, com muita cerveja verde e surpresas para os visitantes.

Além disso, quem visitar o amplo parque cervejeiro tem a chance de acompanhar ao vivo a etapa inicial para a fabricaç&ati lde;o de cerveja, processo conhecido como brassagem. O procedimento transforma o amido dos grãos em açúcares e é um dos segredos para se chegar a uma bebida de qualidade.

E tem muito mais

Além da diversidade de rótulos e sabores de cerveja e toda a programação direcionada ao universo cervejeiro, o Brew Festival traz a Valinhos uma completa área food, que oferece pratos diversificados além de iguarias da chamada gastronomia de rua. O parque também recebe a alameda dos doces com opções de sobremesas que farão a alegria de crianças e dos adultos.

Outra atração do Brew é a exposição de produtos alimentícios, como cachaças e queijos, acessórios, artesanato e vestuário. É possível até aproveitar a festa para fazer tatuagem ou colocar um piercing. O evento ainda conta com área kids para diversão das crianças. Se a preocupação são os animais de estimação, o festival é pet friendly, ou seja, todos estão convidados para a festa.

“Para celebrar os nove anos do Brew Festival preparamos uma edição especial para Valinhos e toda a região. O público vai encontrar tudo o que há de melhor e as principais novidades no mercado cervejeiro. Será uma festa divertida no melhor estilo St. Patrick’s Day, com cerveja gelada, gastronomia variada e shows ao vivo. Nossa intenção é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Brew Festival, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

Shows de rockn’roll agitam o parque

Para incrementar o espaço durante o Brew Festival, em Valinhos, seis shows estão confirmados entre o sábado, 02, e o domingo, 03, com repertórios que enfatizam sucessos do rock nacional e internacional. Para abrir a programação, no sábado, 02, o público vai conferir o Especial Skank e Barão Vermelho, às 13h.

Depois, às 16h, sobe ao palco a banda Runaway, com o som de Bon Jovi. Para fechar o primeiro dia de atrações, Rockomotion faz o Especial Led Zeppelin.

No domingo, 03, a grade de shows começa às 12h30, com Capital Inicial cover. Ainda passam pelo palco a banda Eruption, com Van Halen Tribute, às 16h, e o grupo Legendary com Guns N’ Roses Tribute, a partir das 19h.

