Saúde realiza mutirão contra a Dengue em três bairros neste fim de semana

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza neste fim de semana, dias 11 e 12, mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. A atividade vai acontecer nos bairros Nova Jaguariúna, no sábado, das 8h às 16h, e Jardim Botânico e Colina do Castelo, das 8h às 12h, no domingo.

Os agentes de saúde vão visitar as residências em busca de possíveis focos do mosquito e passar informações à população sobre as doenças transmitidas por ele: dengue, chikungunya e zica.

No próximo dia 25 de fevereiro, vai ser a vez dos bairros Miguel Martini e Vila Guilherme receberem o mutirão, das 8h às 16h.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o trabalho consiste em inspecionar quintais e o interior das casas, sempre acompanhado por um morador, a quem são passadas as informações básicas sobre como evitar que haja acúmulo de água em locais ou recipientes.

A população deve fazer a sua parte no combate à dengue e outras doenças, não deixando acumular água em vasos e outros objetos em suas residências.

Foto: Ivair Oliveira