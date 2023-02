Jaguariúna inaugura o primeiro Centro de Cultura Caipira da RMC

Rede tem 669 escolas em todo o Brasil e quase 50 anos de história no País

Aprender um novo idioma pode ser, sim, uma experiência divertida. Essa é a proposta do CNA, que, além do inglês, oferece o curso de espanhol tanto para adultos como para adolescentes.

Em Jaguariúna, CNA tem 13 anos de trajetória sob direção de Silvia Azevedo e seu esposo, Fernando Azevedo. A rede, neste ano, comemora seus 50 anos no Brasil. É um marco excepcional de um ensino consolidado e aceito por seus alunos em todo o País.

Apesar de todo seu sucesso, o CNA Jaguariúna faz parte do projeto Jaguariúna de Mãos Dadas (JDM), criado para movimentar o comércio da cidade, pois é um projeto onde o prestador de serviço ganha e o consumidor também. Para Silva e Fernando, o projeto é visto de maneira bastante positiva, uma vez que o comércio de Jaguariúna tem muito a oferecer, mas muitas vezes nem mesmo o próprio morador tem conhecimento da quantidade e qualidade de produtos que o comércio local oferece.

“Em nossa visão, fazer parte do Jaguariúna de Mãos Dadas significa fazer parte de um seleto grupo de empresários que acredita em Jaguariúna, no potencial de seus clientes, e principalmente, respeita esse cliente, que pode obter aqui o que ele precisa com melhor preço e qualidade”.

História de sucesso e o CNA

Silvia tem uma história antes do CNA. Ela atuou no mercado financeiro por mais de 30 anos. Nessa caminhada como empresária, considera a volatilidade da economia algo desafiador, pois os cenários podem criar turbulências que afetam diretamente a capacidade do consumidor. “Educação é uma prioridade para os consumidores, mas a disponibilidade de renda está sempre associada”, avalia.

Além do mais, a mudança de comportamento do consumidor é notória, não apenas neste ramo. “Hoje o cliente utiliza as redes sociais para pesquisar a empresa, ferramenta ainda pouco utilizada 13 anos atrás. O consumidor atual quer saber a reputação da empresa, como ela se relaciona com seus clientes, como seleciona seus profissionais, quais as avaliações que possui de seus atuais clientes e como ela se relaciona com seus parceiros”, nota Silvia.

E de fato, após a pesquisa, a referência de uma pessoa conhecida, que já experimentou o produto, também é muito importante. Depois vem a pesquisa de preço e a formalização da compra. Outro fator importante para o cliente é a imagem da empresa. Ela é atualizada com as tendências da tecnologia? Está de acordo com o perfil do consumidor? Segue padrões éticos na relação com seus clientes? Na relação com seus funcionários? Tudo isso é considerado na hora da compra.

“Essa questão ética, inclusive com funcionários se torna cada vez mais importante. Os clientes do CNA Jaguariúna sempre desfrutaram de uma relação sincera e transparente, inclusive do ponto de vista contratual e desde que abrimos as portas do CNA Jaguariúna sempre tivemos todos os nossos funcionários com o devido registro profissional e, portanto, com direito a todos os benefícios sociais. Infelizmente isso não é comum em nosso setor, gerando inclusive uma base bastante ampla de concorrência desleal e que não é fiscalizada pela justiça trabalhista”, lamenta.

“Embora nada mais seja do que nossa obrigação empresarial, entendemos também que uma equipe bem selecionada, treinada e com registro profissional é naturalmente mais engajada e atende melhor os alunos da escola. O cliente busca várias formas de conexão com a escola, seja por meio dos produtos e serviços, seja pela responsabilidade social da empresa, seja pelo bom atendimento”.

“Sem as conexões e sem um bom atendimento a venda não acontece” Silva Azevedo

Porém, o que mudou não foi somente o hábito do consumidor, mas também a oferta do serviço, que com a pandemia da Covid-19, precisou ser adaptada e muita coisa perdura ainda hoje.

“Hoje nosso aluno tem a opção de estudar inglês e espanhol no formato presencial ou online. Na modalidade online apresentamos vários horários, pois estamos conectados com escolas da rede CNA em todo País por meio do projeto ‘CNA CONECTA’. Isso foi possível, uma vez que, passado apenas um mês após o início da pandemia, em abril de 2020, já estávamos prontos para entregar os cursos aos nossos alunos na modalidade online. Todos em suas respectivas turmas e horários, através da ferramenta Zoom. Precisávamos honrar nosso compromisso com eles e essa foi a solução encontrada. E o curso online, ao vivo, pelo Zoom, acabou se tornando um novo produto. Foi uma herança ‘positiva’ da pandemia”, conta Silvia.

Diferenciais do CNA Jaguariúna

a) Atendimento: entendemos que um bom atendimento é o início do relacionamento com nossos clientes, pois, quando falamos de educação, temos que ter em mente que o aluno necessita de nosso serviço por um período. Ele não está adquirindo um produto final, mas sim, uma prestação de serviço onde ele vai precisar de atendimento constante, de nossos professores e da equipe de secretaria.

O aprendizado é um processo de entrega de um serviço. O aluno precisa de orientação e só uma equipe bem selecionada, acompanhada por um Coord. Pedagógico, treinada constantemente e em situação de trabalho absolutamente regular é que pode entender as reais necessidades do aluno e entregar o serviço corretamente e em alto nível.

b) Cursos de inglês: oferecemos cursos de inglês para crianças a partir dos 3 anos de idade. Nessa faixa etária, atendemos exclusivamente em parceria com a Escola Primeira Estação. A partir dos 5 anos de idade até adultos, oferecemos turmas presenciais e online (ao vivo via Zoom), com várias opções de horários;

c) Cursos de espanhol: oferecemos cursos de espanhol para adolescentes e adultos, exclusivamente na modalidade online;

d) Certificações internacionais: nossa unidade possui parceria com a Cambridge English Assessment, da Universidade de Cambridge, instituição com mais de 800 anos de existência. Isso nos permite oferecer as certificações para crianças, adolescentes e adultos. Inclusive para não alunos que desejam obter somente a certificação.

e) Certificação SIELE: ao término do curso de espanhol nosso aluno estará apto a prestar o exame de certificação internacional SIELE. A prova é online e pode ser feita também por não alunos CNA que desejam somente a certificação.

Ensino eficiente, aluno fluente: Conheça o CNA Jaguariúna, escola de idiomas

