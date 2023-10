Saúde mental: iniciativa busca projetos com ideias inovadoras para o tratamento de jovens de 14 a 24 anos

Serão selecionadas as quatro melhores ideias, que receberão prêmio em dinheiro e todo aporte para serem aplicadas na prática; inscrições já estão abertas

Um em cada seis jovens brasileiros, com idade entre 10 e 19 anos, vive com algum transtorno mental no Brasil, segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2021. Diante desse cenário emergente, o Grand Open Innovation Challenge 2023, programa de talentos em ciências e inovação, lançou um grande desafio: encontrar soluções inovadoras em saúde mental para o tratamento de jovens entre 14 e 24 anos.

Os projetos apresentados devem trazer soluções focadas nos principais desafios da saúde mental entre os jovens atualmente, com as seguintes temáticas: bullying, sintomas depressivos e prevenção e intervenção no uso de álcool e outras drogas.

Para participar, os interessados devem inscrever seus projetos no site www.cism.org.br/goic, até 6 de outubro. Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas, entre startups, empresas, alunos de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e demais inovadores.

LEIA TAMBÉM:

Serão selecionadas as quatro melhores ideias, as quais farão parte de uma equipe multidisciplinar e terão a oportunidade de receber financiamento para serem desenvolvidas e aplicadas na prática. Os projetos escolhidos serão premiados com valores que podem chegar até R$55 mil.

Os projetos selecionados serão conhecidos nos dias 27 e 28 de outubro, a partir das 19h e 8h, respectivamente, durante a 1ª edição o Grand Open Innovation Challenge 2023. O evento é gratuito e aberto ao público, e ocorre no campus 1 do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK.

Goic é uma iniciativa do CISM

O Goic é uma iniciativa Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM), programa que tem como objetivo avançar o conhecimento sobre as condições de saúde mental no Estado de São Paulo e regiões periféricas por meio da introdução de intervenções inovadoras que visam melhorar o bem-estar dessas comunidades.

O programa vem sendo desenvolvido na rede pública de saúde com as prefeituras de Indaiatuba e Jaguariúna, numa parceria com: Grupo UniEduK, representado pelo Centro Universitário Max Planck (UniMAX) e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); Universidade de Yale; Universidade de Harvard; Universidade do Minho; Instituto Karolinska; além da iniciativa por meio do Banco Industrial do Brasil.

Serviço

Grand Open Innovation Challenge 2023

Inscreva-se: até 06/10 – no portal www.cism.org.br/goic

Datas e horários da seletiva: dia 27/10 – às 19h | dia 28/10 – às 8h

Local: campus 1 da UniFAJ – Rodovia Campinas-Mogi Mirim, KM 127 – Tanquinho Velho.

*Entrada gratuita

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui