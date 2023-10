Dennis agita 40 mil pessoas na manhã de encerramento do Jaguariúna Rodeo Festival

Em segunda lugar ficou a São Leopoldo Mandic, seguida por Puc Campinas e Unicamp

Pela terceira vez seguida, os cursos de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), do Grupo UniEduK, venceram o “Dia D de Doação”, uma Gincana do Bem promovida pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) e pelo Hemocentro, que tem por objetivo a doação de sangue e arrecadação de mantimentos para auxiliar famílias carentes.

Um verdadeiro mutirão foi realizado por alunos e colaboradores da UniMAX e UniFAJ, o que resultou na arrecadação de alimentos, roupas, calçados, itens de higiene e doação de sangue. Todo o esforço rendeu ao Grupo UniEduK 73.730 pontos, garantindo assim o tricampeonato da

gincana.

LEIA TAMBÉM:

“Buscamos conscientizar não somente os alunos da Medicina do Grupo UniEduK acerca da doação de alimentos, roupas, itens de higiene e, principalmente, em relação à doação de sangue, mas também toda a população a doar e fazer a diferença na vida de outras pessoas.

Sendo assim, colocamos pontos de doações estrategicamente na cidade e na faculdade para arrecadar o máximo possível”, salienta Gabriela Jorge EI Rassi, estudante do quarto ano de Medicina. Na segunda colocação da Gincana do Bem ficou a São Leopoldo Mandic, com 4.654 pontos; em terceiro lugar ficou a Puc Campinas (4.597 pontos) e, na quarta colocação, a Unicamp (3.160 pontos). No total, o Dia D de Doação arrecadou 2 toneladas de alimentos, 3.733 peças de roupas e calçados, 158 itens de higiene e 56 bolsas de sangue.

Os alimentos e produtos de higiene serão destinados a diversas entidades assistenciais por intermédio da Fundação Federação das Entidades Assistenciais de Campinas (Feac). As roupas e casacos vão para a Campanha do Agasalho da Prefeitura de Campinas. E as bolsas de sangue

foram coletadas pelo Hemocentro de Campinas, responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares da região. Cada uma das 56 bolsas de sangue pode salvar até quatro vidas.

Para os diretores do Grupo UniEduK, estar atento as necessidades da sociedade também é uma das missões do curso de Medicina. “Nossos cursos são focados na humanização, pois temos como compromisso fazer diferença na vida das pessoas, seja no atendimento nas unidades de saúde ou prestando um auxílio no dia a dia”, salienta a diretora geral da UniMAX, professora Luciana Mori.

“Hoje mostramos a nossa força, pois ficamos a frente de instituições de ensino tradicionais. Entretanto, o mais importante foi mais uma vez ajudar essas famílias que tanto necessitam do nosso apoio. Parabéns a todos os alunos e professores engajados nessa missão”, complementa o diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui