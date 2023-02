Saúde faz nova ação para vacinar crianças no sábado em Artur Nogueira

Confira lista de bairros que devem receber serviço intensificado de retirada de lixo, entulho, roçagem e poda de árvores nos próximos dias

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, tem intensificado a limpeza urbana na cidade. A pasta iniciou mais uma etapa da Operação “Cidade Limpa” que seguirá um cronograma de serviços por diversas áreas do município a cada 10 dias.

A equipe percorrerá toda a cidade realizando a retirada de lixo, entulho, roçagem e poda de árvores. “A operação Cidade Limpa incentiva a população a fazer a organização do quintal. O descarte deve ser feito em frente à residência, para que os caminhões façam o recolhimento. É importante se atentar às datas corretas que passarão no seu bairro, para evitar transtornos”, enfatizou o secretário Joaquim Ferreira.

Confira o cronograma de bairros:

Fevereiro/março

ÁREA 2 – 01/02 a 10/02: Jardim Resek I, II, II; Residencial D. Leda; Jardim Ricardo Duzzi; Jardim Europa I e II; Jardim Stocco; Vila Queiroz; Conquista I e II; Rota das Flores.

ÁREA 3 – 11/02 a 20/02: São João dos Pinheiros; Jardim Del Álamo; Jardim de Faveri; Jardim Arrivabene; Jardim Amaro; Jardim Conservani; Jardim do Lago; Jardim Egídio Tagliari; Jardim Orlando Côrrea Barbosa; Jardim Itamaraty.

ÁREA 4 – 21/02 a 02/03: Vila Nogueira; Jardim Bela Vista; Bom Jardim; Jardim Leonor; Jardim Resek III; Parque das Palmeiras; Parque dos Ipês; Parque das Flores; Benvenutto.

ÁREA 1 – 03/03 a 12/03: Jardim Blumenau; Jardim do Trevo; Jardim Stas Izabel; Jardim Santa Rosa; Jardim Arrivabene II; Jardim Planalto; Jardim Sacilotto I e II; Parque dos Trabalhadores; Coração Criança; Jardim Vista Alegre; Residencial Orquídeas I e II.

Março/abril

ÁREA 2 – 13/03 a 22/03: Jardim Resek I, II, II; Residencial D. Leda; Jardim Ricardo Duzzi; Jardim Europa I e II; Jardim Stocco; Vila Queiroz; Conquista I e II; Rota das Flores.

ÁREA 3 – 23/03 a 01/04: São João dos Pinheiros; Jardim Del Álamo; Jardim de Faveri; Jardim Arrivabene; Jardim Amaro; Jardim Conservani; Jardim do Lago; Jardim Egídio Tagliari; Jardim Orlando Côrrea Barbosa; Jardim Itamaraty.

ÁREA 4 – 02/04 a 11/04: Vila Nogueira; Jardim Bela Vista; Bom Jardim; Jardim Leonor; Jardim Resek III; Parque das Palmeiras; Parque dos Ipês; Parque das Flores; Benvenutto.

ÁREA 1 – 12/04 a 21/04: Jardim Blumenau; Jardim do Trevo; Jardim Stas Izabel; Jardim Santa Rosa; Jardim Arrivabene II; Jardim Planalto; Jardim Sacilotto I e II; Parque dos Trabalhadores; Coração Criança; Jardim Vista Alegre; Residencial Orquídeas I e II.

Multa para descarte irregular

Conforme a Lei Nº3.105, o descarte irregular de lixo pode geral multas de até R$2.000. Confira o que diz a legislação municipal:



– Em dias diferentes ao estabelecido através do Decreto para o local, sob multa no valor de R$100,00 (cento reais);

– Em terrenos vazios, mesmo que seja de propriedade da pessoa que está depositando o resíduo, sob multa no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais);

– As margens de rodovias Estaduais, estradas vicinais e estradas de servidão pavimentadas ou não, sob multa no valor de R$300,00 (trezentos reais);

– Em áreas publicas sendo, praças, áreas institucionais, sistemas de lazer, canteiros centrais de avenidas, entre outros, sob multa no valor de R$300,00 (trezentos reais);

– Em áreas consideradas de mananciais e preservação ambiental, sob multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Caso o morador seja flagrado fazendo o descarte com veículo, as penalidades serão agravadas das seguintes formas:

– Veículos de passeio, multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e apreensão do veiculo, aplicando-se a legislação de trânsito vigente;

– Veículos utilitários leves (pick-ups), multa de R$1.000,00 ( mil reais) e apreensão do veiculo, aplicando-se a legislação de trânsito vigente;

– Veículos pesados (caminhão), multa de R$2.000,00 (dois mil reais) e apreensão do veiculo, aplicando-se a legislação de trânsito vigente.



A Prefeitura destaca ainda que, caso o objeto de descarte irregular ultrapasse o volume de 1m³, será acrescido de mais R$500,00 (quinhentos reais) por m³, de multa.

