Assistência Social de Artur Nogueira faz 1ª distribuição de roupas do ano

Entrega acontece entre os dias 13 e 15 de fevereiro, na quadra esportiva da Praça CEU, no Pq. dos Trabalhadores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, fará a primeira distribuição do ano de roupas, calçados e cobertores. A ação acontece entre os dias 13 e 15 de fevereiro.

Os interessados devem comparecer na quadra esportiva da Praça CEU, localizada na Rua Ricardo Tagliari, no Parque dos Trabalhadores, entre a segunda-feira, 13, e a quarta-feira, 15, das 09h às 16h. De acordo com a Assistência Social, não é necessário cadastro prévio, e os agasalhos serão destinados especialmente às famílias em vulnerabilidade.

“Escolhemos um novo ponto de entrega para que mais famílias sejam atendidas”, destacou o titular da pasta social, Amarildo Boer.

O prefeito Lucas Sia (PSD) frisa o cuidado e o olhar atento do Poder Público para com a população em vulnerabilidade. “É dever da Administração Municipal se atentar às necessidades dos moradores e viabilizar ações que as supram. No entanto, não poderíamos deixar de agradecer ao comércio e a população em geral que foi solidária e doou tantas roupas para os que mais precisam”, pontuou.

Doação

Na ação, serão entregues roupas e calçados recebidos pela Assistência Social e pelo Fundo Social durante o ano de 2022, cujas doações partiram de instituições, igrejas, escolas, empresários e moradores nogueirenses.

