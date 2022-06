Saúde encerra campanha Maio Vermelho com 174 atendimentos

Jardim Eliza conquistou o segundo lugar da competiçãoFoto – Ivair Oliveira

A final da Taça Ouro do Amadorzão 2022 foi realizada em disputa entre os times Roseira e Jardim Eliza. Com o apoio da torcida e o placar em 3×0, a Roseira consagrou-se campeã no campo do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

Jogadores do time também foram premiados individualmente. Paulo levou o prêmio de melhor treinador, Marcos Brocanello melhor goleiro e goleiro menos vazado (3 gols), Natan melhor lateral direito, Samuel Oliveira melhor volante, Daniel Dias melhor atacante (5 gols) e Carlos Franca melhor jogador da final (2 gols na final).

O melhor volante, Samuel, comemora. “Os prêmios individuais vêm pra selar uma campanha impecável (fomos campeões invictos). Ficamos felizes com os premiados que puderam ajudar nossa conquista, assim como toda torcida que é, e sempre será, o combustível dos jogadores e comissão”, diz.

Para ele, esse título é muito especial. “Além de vir de muito tempo parado (pandemia), já fazia um tempo que a Roseira não tinha um título amador e sabemos que isso não é de costume pela tradição do nosso time”, comenta Samuel.

“Uma retomada, um recomeço da Roseira vitoriosa de anos atrás” Samuel Oliveira

A Sociedade Esportiva Roseira foi criada nos anos 60 e fundada nos anos 70. É um time de tradição, enraizado. Sempre soube suas origens e carrega elas até hoje. Sempre fez ótimos times e teve muitos títulos.

Para esta competição, a ideia do time foi montar uma equipe forte, unida e humilde, com jogadores de características diferentes, mesclando juventude com experiência e, desse modo, a conquista aconteceu.

Samuel, que carrega o bairro em seu coração, dedica o título para toda a comunidade. “Meus princípios educativo, social e familiar vem desse bairro onde nasci e cresci e tenho laços até hoje. Então dedico esse título a todos moradores do bairro Roseira de Cima. Quem mora e quem de alguma forma fez parte da comunidade, o título é de vocês!”, finaliza o campeão.

Vice-campeão e Taça Prata

O Jardim Eliza, nas redes sociais, agradeceu a torcida que sempre os apoiou e todos os patrocinadores que ajudam e fortalecem o time. “Foco e determinação são princípios de um campeão. Não paramos por aqui”, afirma o vice-campeão.

Pela Taça Prata do Amadorzão, disputaram a final o Audaz e o Engra. O Engra sagrou-se campeão, mas ambos garantiram o acesso para a Taça Ouro do ano que vem.

Campeonato Municipal de Futebol Sênior

O Amadorzão acabou, mas ninguém vai ficar parado. A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, já abriu inscrições para outra competição. É o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 2022. A previsão é que o campeonato comece no dia 19.

Os interessados devem montar o time e se inscrever até o dia 9 de junho. Podem participar os homens que têm 50 anos completos ou a completar neste ano (nascidos até 1972).

A ficha de inscrição é entregue na sede secretaria de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Juventude Esportes e Lazer fica na Rua Epitácio Pessoa, SN, Vila 7 de Setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-4240.