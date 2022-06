Cavalaria Antoniana é no próximo domingo, 12

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, traz para a cidade neste sábado, 04, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Ecoponto Móvel Corpus, um circuito de educação ambiental que convida crianças, jovens e adultos a aprenderem brincando. O equipamento estará na Praça da Igreja Matriz Centenária, no Centro de Jaguariúna, das 8h às 13h, com visitação gratuita.

No Ecoponto Móvel, as pessoas podem brincar, aprender, postar fotos tiradas no totem digital e levar uma lembrança amiga do meio ambiente. Também são passadas várias informações sobre reciclagem e conceitos ambientais e sustentáveis.

A presença do Ecoponto Móvel Corpus integra as ações em comemoração à Semana do Meio Ambiente em Jaguariúna, que também inclui uma caminhada pelas trilhas do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente (CEMA) neste domingo, 05, a partir das 8h30.