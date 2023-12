Saúde de Jaguariúna terá vacinação com 2ª dose bivalente contra a Covid para grupos prioritários

A Feira Noturna de Jaguariúna desta quarta-feira, 13, terá uma novidade. Além da tradicional atração musical – que nesta semana será o grupo de rock Rotta do Som –, o evento também contará com a sexta edição do Pedal de Natal, passeio ciclístico noturno, que terá concentração e saída no Parque Santa Maria, a partir das 19h, durante a feira, e retorno no mesmo local.

O Pedal de Natal também realiza a arrecadação de brinquedos usados. Assim, os visitantes da Feira Noturna poderão realizar a doação de brinquedos durante o evento nesta quarta e até o próximo dia 20, para ajudar a fazer feliz uma criança que mais precisa neste Natal.

O passeio ciclístico terá 7,2 km de trajeto, saindo do Parque Santa Maria e passando por algumas das principais vias de Jaguariúna, com retorno no parque. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.strava.com/routes/3154759391229817556.

A feira tem entrada gratuita e é realizada todas as quartas-feiras, das 17h às 22h, pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Os visitantes também têm à disposição tudo o que uma boa feira de rua oferece, como barracas de frutas, verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros produtos. Além disso, também há espaço para a gastronomia, com opções de pastel, lanches, sorvete na chapa, acarajé, bolo caseiro, tapioca, entre muitas outras comidas típicas e bebidas.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sonia.

