Saúde de Jaguariúna realiza mutirão contra a dengue neste sábado, 29

A Prefeitura de Jaguariúna inicia nesta quinta-feira, 27, o serviço de microchipagem de animais domésticos da cidade. O novo serviço vai começar no mutirão de castrações de cães e gatos que será realizado nesta quinta e sexta-feira, dias, 27 e 28, no Castramóvel do Parque Serra Dourada, das 8h às 17h.

O serviço também será realizado no Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura, para os animais que forem castrados. Nesta quarta-feira, um dos cães do canil da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Prefeitura recebeu o microchip, numa ação que serviu de teste para a chipagem no Castramóvel.

A chipagem vai permitir um maior controle sobre esses animais. O cadastramento possibilitará o acesso a serviços como identificação, castração, chipagem, consultas veterinárias e até fotos dos pets.

Além do chip, que é instalado sob a pele do animal, há também uma placa externa com QR Code em que qualquer pessoa poderá, com um celular, ter acesso às informações básicas sobre o animal cadastrado. O tutor do animal também terá a posse de uma carteira de identificação do pet.

Com isso, Jaguariúna se torna uma das primeiras cidades da região a oferecer esse tipo de serviço para a população. A cidade é pioneira na criação e manutenção de uma rede de saúde e bem-estar animal, composta pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário, o Castramóvel, o Centro de Especialidade Animal – para fisioterapia e imagens de ultrassom –, centro cirúrgico no Castramóvel e unidade de Vigilância em Zoonoses. Todos os serviços são gratuitos.

Cidade amiga dos animais

Em 2019, Jaguariúna conquistou o título de Cidade Amiga dos Animais, pela World Animal Protection (WAP). A cidade ficou em 15º lugar na classificação nacional, sendo um dos poucos municípios brasileiros a ter o selo Cidade Amiga dos Animais, obtido graças às políticas de bem-estar dos animais.

