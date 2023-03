Saúde de Jaguariúna promove ações de orientação na Semana Estadual de Controle das Arboviroses

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna participa da Semana Estadual de Mobilização de Controle das Arboviroses, que vai até este sábado, 25. Ao longo de toda a semana, estão sendo realizadas atividades de orientação à população em diferentes locais, como escolas, praças e parques.

Na tarde desta quinta-feira, a atividade foi realizada na Praça Umbelina Bueno, no Centro, até as 16h, com maquetes, amostras, material de apoio e orientação aos munícipes.

Nesta sexta-feira, 24, a ação vai se concentrar no Parque Luiz Barbosa, das 13h às 16h. Já no sábado, 25, as atividades da semana serão encerradas com um mutirão no bairro Jardim Europa e Sylvio Rinaldi, das 8h às 16h, com orientação, retirada de entulho e possíveis focos de dengue.

As arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A classificação “arbovírus” também engloba todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).

Foto: Ivair Oliveira

