Prefeitura de Jaguariúna instala mais 50 novos contêineres para coleta de lixo

A Prefeitura de Jaguariúna vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais nesta sexta-feira, 24. A antecipação do pagamento é mais uma forma de valorização do funcionalismo público. Já a folha de pagamento será paga na próxima terça-feira, 28.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a primeira parcela é paga de acordo com o mês de aniversário do servidor. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro já recebeu o valor.

A primeira parcela do 13º salário corresponde a R$3 milhões. A segunda parcela será paga normalmente, no mês de dezembro.

