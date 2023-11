Saúde de Jaguariúna inicia “Novembro Azul” com várias ações de prevenção ao câncer de próstata

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta semana uma série de ações da Campanha Novembro Azul, de combate e prevenção ao câncer de próstata.

O cronograma inclui, durante todo o mês, consultas médicas e de enfermagem com orientação sobre prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem, com exames laboratoriais, solicitação e coleta de exames de PSA, teste de glicemia capilar, oferta de testes rápidos e atualização de caderneta vacinal nas unidades básicas de saúde (UBS).

Além de consultas, também haverá rodas de conversa e palestras com orientação sobre prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem. As ações acontecem nas UBSs e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Jaguariúna.

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina.

