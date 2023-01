Saúde de Jaguariúna combate mosquito Aedes Aegypt com mutirões￼

O título geral de 2022 é atribuído ao trabalho realizado com o Projeto Campeões

Na semana passada ocorreu a cerimônia de entrega de troféus dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas, em Lindóia. Tanto a competição, quanto o troféu, carregam o nome do ex-secretário de Esportes de Jaguariúna, Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos, o “Lebrão”.

Jaguariúna foi a grande campeã geral da edição 2022 e quem esteve presente para receber o prêmio foi o coordenador de Esportes, Cássio Rodrigues, que também é filho do homenageado. Com isso, Jaguariúna agora é pentacampeã dos jogos, em seis edições disputadas.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com Cássio, o título é atrelado ao trabalho realizado com os atletas do Projeto Campeões, com as escolinhas de esportes conquistando o título no basquete, além de quatro vice-campeonatos (futsal masculino sub 14 e sub 16, futsal feminino livre e futebol masculino sub 17), um 5º lugar no voleibol feminino sub 17, e os alunos da melhor idade, do programa Viva Melhor, conquistando o título da Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI).

Os jogos

Os jogos envolvem as nove cidades que compõem o Circuito das Águas: Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Socorro, Lindóia e Águas de Lindóia. Etapas são disputadas mensalmente, em cada uma das cidades e a pontuação é somada ao decorrer do ano, chegando assim ao resultado final e a cerimônia que marca também a última reunião da Câmara de Esportes do Circuito das Águas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui