Prefeitura anuncia 1º playground público adaptado de Artur Nogueira

Com entrada franca, evento acontece nesta quinta-feira, 05, na Réplica da Estação a partir das 20h

O primeiro Cultura Rock de 2023 acontece nesta quinta-feira, 05. O evento musical trará duas bandas que agitarão o público com repertório do rock clássico até o rock contemporâneo.

A partir das 20h, irão se apresentar a Banda Freekend e Faith. A primeira banda a tocar será a Freekend formada por Adrian de Sá nos vocais, Vinícius Pilon na guitarra e backvocals, Lucas Correa no baixo e Danni Criss na bateria e backvocals. A banda é cover e autoral de Rock Pop do clássico ao contemporâneo.

Já a Faith, segunda banda a se apresentar, é um grupo que foi formado em 2022 e nasceu da ideia de homenagear uma das maiores bandas do início do século, o Creed. Com repertório passando pelos clássicos até o lado B e mais pesado do Creed, Faith promete fechar a noite com muito rock n roll.

O evento, desenvolvido por um grupo de amigos, é apoiado pela Prefeitura nogueirense por meio da secretaria de Cultura & Turismo. A entrada é franca e os shows acontecerão na Réplica da Estação.

Vale lembrar que o valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho. O Cultura Rock faz parte do calendário de eventos de Artur Nogueira e, além de proporcionar diversão, valoriza artistas e amantes do Rock and Roll.

