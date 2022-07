Saúde de Holambra avança em cirurgias eletivas de hérnia abdominal e vesícula

Evento foi realizado em Holambra e teve como tema “Superação e desafios pós-Covid usando Tecnologia e Medicina Digital”

No dia 08 de julho o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas-Norte (CISMETRO), realizou o 1º seminário sobre saúde que abordou assuntos relacionados aos desafios para enfrentamento das sequelas pós-Covid. O evento ocorreu no Teatro Municipal de Holambra, cidade sede do CISMETRO.

Participaram prefeitos, secretários de Saúde e representantes da área dos 25 municípios que compõem o consórcio. Foram seis palestras abordando os temas – Soluções e avanços através dos consórcios de Saúde; Desafios e Tratamentos das Sequelas Pós-Covid; Atendimento Médico no Mundo Digital – Telemedicina e Gestão de Medicamentos.

Entre 8h e 12h30 os temas foram apresentados, inclusive com demonstração de equipamentos para tratamento fisioterápicos e com aplicação de laser, bem como gráficos dos indicadores positivos da Telemedicina e da gestão de medicamentos pelos municípios. Esse compartilhamento de conhecimentos e tecnologias, inovador no Estado de São Paulo, deve ajudar os responsáveis pela área de Saúde dos municípios consorciados a ampliar as alternativas de tratamento.

O CISMETRO

O Cismetro foi fundado em 2014 contando com 3 municípios – Holambra, Artur Nogueira e Cosmópolis, e hoje conta com 25 municípios integrados da região de Campinas, atendendo uma população de quase 2 milhões de pessoas. Ferramenta auxiliar, complementar e temporária das prefeituras, o Cismetro tem a finalidade de realizar ações conjuntas em saúde, com qualidade, agilidade e produtividade nos serviços públicos prestados.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.