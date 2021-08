Saúde de Amparo inicia capacitações da Rede de Atenção Básica

O Acerte Centro de Ensino Complementar, em parceria com o SuperAutor, fez com que o projeto acontecesse na cidade de Amparo. Este é um projeto de letramento onde os alunos escrevem e ilustram seus próprios livros, onde o Super Autor dá todo o suporte para que a escola possa então desenvolvê-lo.

O projeto SuperAutor – Escreva sua própria história, teve duração de seis meses, onde foi trabalhado a escrita, a leitura e o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os desenhos e a história foram criados por eles mesmos.

Por meio dele, os alunos puderam desenvolver a capacidade criativa com a escrita e leitura. Participaram seis crianças: Ana Lívia, Camille, Isadora, Thomas, Victória e Yasmin. Além deles, os pais de cada um e do fotógrafo Jõao Marcos.

Para apresentar o resultado do projeto, foi realizada no sábado, 17, uma tarde de autógrafos no Acerte, organizada e planejada pela diretoria da escola e também por quem desenvolveu com as crianças o projeto dos livros, Graziella Viaro.

Neste dia os mini autores passaram a tarde autografando seus livros e curtindo o máximo possível desse dia tão especial. Todas as crianças amaram e sentiram-se muito especiais autografando os próprios livros, relata Graziella.











“Foi uma tarde maravilhosa, tanto para nós do Acerte como para nossas crianças que se sentiram verdadeiros autores em um evento de autógrafos, que teve direito a fotógrafo, mesa de salgados e presentes especial para eles como; certificado, guloseimas e uma faixa com os rostinhos deles pendurada em nosso portão para que todos que passarem na rua possam ver”.

O Acerte parabeniza todas as crianças pelos seus livros. “Estamos orgulhosos e maravilhados com cada história que foi criada e desenhada pelos nossos pequenos. É muito gratificante podermos ver que cada esforço e batalha travada ao longo de todo o projeto foram recompensados com os sorrisos e com a alegria no rostinho dos mini autores”, finaliza Graziela.