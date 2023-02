São Paulo é o estado da Região Sudeste com mais abertura de empresas, aponta Serasa Experian

Em outubro, estado abriu mais de 89 mil novos negócios do total nacional de 293.371 empresas; em relação ao porte, 7 em cada 10 eram Microempreendedores Individuais

De acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, durante o mês de outubro, São Paulo foi o estado da região Sudeste com o maior número de novos negócios (89.220). Em todo o Brasil, 293.371 empresas foram criadas, sendo 7 em cada 10 (219.154) registradas como Microempreendedores Individuais (MEIs). Confira nos gráficos abaixo os dados completos:

Dentre todas as Unidades Federativas (UFs), o Sudeste liderou o total de aberturas, com 149.075 companhias, e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ocuparam os três primeiros lugares, nesta mesma ordem. Já o Norte ficou em último, 13.844 companhias, com os estados de Roraima, Acre e Amapá fechando o índice.

No comparativo anual, considerando o mesmo mês de 2021, o cenário nacional apresentou uma queda de 9,9%, menor número desde maio de 2020, assim como os MEIs e as Empresas Individuais (-12,3% e -20,5%, respectivamente). Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “essa retração acompanha as contínuas baixas na taxa de desemprego no país que, em outubro, chegou a 8,3%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a geração de mais empregos, temos uma diminuição no empreendedorismo por necessidade”.

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.

Serasa Experian e Sebrae ajudam MPEs na jornada do empreendedorismo

A Serasa Experian e o Sebrae firmaram uma parceria e juntos disponibilizam a plataforma “Aprenda”, que tem o objetivo de contribuir e impulsionar a retomada econômica das micro e pequenas empresas. A iniciativa gratuita traz informações diversas e confiáveis sobre como melhorar a gestão das finanças e do crédito, principais desafios encontrados pelos empreendedores atualmente. Além disso, outros temas de interesse como, prevenção a fraudes, métodos de cobrança e marketing de vendas também são contemplados pelos materiais, criando uma linha completa de aprendizado. Todos os donos de micro e pequenos negócios podem se beneficiar dos conteúdos pelo site oficial, clicando aqui.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui