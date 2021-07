Santander é o banco oficial do Comida Di Buteco 2021

É preciso se adaptar para ganhar! Veja o que fazer para que treinar no inverno e garanta resultados ainda melhores para você

Quando as temperaturas começam a baixar, geralmente no fim de junho com a chegada do inverno, é comum ver que algumas pessoas abandonam as atividades físicas. As caminhadas ou corridas, principalmente quando ao ar livre, são substituídas por mais alguns minutos na cama. Nas academias, a frequência de treinamento também diminui.

Ao mudar a rotina de atividades durante este período o corpo tende a manifestar algumas mudanças que podem se tornar problemas para a saúde. O condicionamento físico, por exemplo, é afetado e o gasto calórico diminui em um período que a ingestão de calorias naturalmente é maior. “Não é por acaso que temos mais fome no frio. O corpo humano precisa se manter mais aquecido, então precisamos de mais gordura naturalmente”, explica o Consultor de Performance, James Melo.

Ou seja, a inatividade pode aumentar o peso corporal, as dores musculares e de coluna e você também corre o risco de ter os níveis de colesterol e açúcares sanguíneos alterados. Com isso, a sua imunidade pode baixar e, lidar com as surpresas do inverno, como as gripes e resfriados, pode ser mais difícil.

Manter a rotina de exercícios pode ser um desafio, mas é fundamental. “Estar ativo no frio mantém seu corpo com menor risco de lesões por inatividade ou sedentarismo”, afirma James.

Além disso, o Consultor de Performance acredita que a maior motivação para se manter ativo durante o frio é saber que as atividades físicas promovem muito mais vantagens para sua saúde, qualidade de vida profissional, pessoal e muitas vezes até financeira, do que aquela preguiça que só gera frustração física, mental e emocional no futuro. “A escolha é sua”, afirma.

Mantenha o ritmo!

Fazer atividade física no inverno mantém sua mente e físico oxigenados, diminuindo o risco de elevação de fadiga por stress e aumenta a chance de manutenção de uma rotina produtiva pessoal e profissional.

James sugere que para driblar o frio você troque os horários dos treinos, mais tarde pela manhã ou mais cedo antes da noite, enquanto o clima não está tão frio. “A academia do prédio ou aquela do bairro podem ser alternativas para atividades índoor, com temperatura e horários mais controlados, pelo menos durante o inverno”, finaliza.

James Melo – CREF 002890-G/SP