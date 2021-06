Saiba tudo sobre os acessórios da Juliette

Um pouco da história: A palavra crochê vem de um termo existente no dialeto nórdico, que significa gancho, referindo-se a forma do bico da agulha de crochê que puxa os pontos. Tem Du primagem também na palavra francesa “croc” que em francês tem o mesmo significado.

Segundo os historiadores, o crochê tem origem na pré-história. A arte foi desenvolvida no século 16, o escritor Lis Paludan, tentou descobrir onde o crochê se originou na Europa a teoria mais provável é que, a técnica foi desenvolvida na Arábia e chegou na Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo.

Posteriormente essa técnica se difundiu entre tribos da América do Sul, que usavam os adornos de crochê em rituais de puberdade. Na China as bonecas eram enfeitadas com as mesmas técnicas, porém não se tem evidências concretas de onde se originou a arte.

Apesar do crochê não ter uma origem definida, a indústria da moda vem valorizando essa técnica e abrindo espaço em suas coleções. O crochê é uma promessa para as temporadas futuras e como o mundo fashion não faz nada por acaso, não seria diferente com essa técnica passada de geração em geração, que atinge diversas culturas além de valorizar a classe de artesãos que mais são valorizados na produção de moda.

É fato que os trabalhos artesanais vêm se destacando já há alguns anos. Muitas mulheres empreendem como artesã e se destacam no mercado.

Além de ser uma fonte de renda poder ser praticado como terapia para ajudar com distúrbios físicos e psicológicos. Entrei em contato com a artesã Natália Renovato e ela deu um lindo depoimento falando da arte do crochê e de sua paixão que herdou da sua avó uma linda história. Confira:

“Olá sou Nathália Renovato “crocheteira” com muito orgulho e estou aqui para te mostrar como transformar meu carinho em arte. Desde muito pequena me divertia ao lado da minha vovó, brincando com seus novelos de lã e, conforme o tempo, a brincadeira foi se tornando aprendizado. Sentava do lado dela horas a fio, aprendendo ponto a ponto e com toda a paciência ela me ensinou correntinha por correntinha. Minha avó foi e é minha maior inspiração, o grande amor da minha vida, assim como o crochê e é esse amor que eu quero passar para vocês a cada ponto tecido.

O artesanato além de ser um ótimo hobby é uma boa maneira de para ganhar dinheiro como empreendedora, mas fora isso, ele também é capaz de transformar a vida das pessoas, sendo usado como terapia, que consiste em atividades de trabalho ou lazer, que demandam tempo e pode ajudar no tratamento de distúrbios físicos e psicológicos. Isso faz com que você enxergue seu potencial interno e sinta-se capaz de realizar funções importantes.

É cientificamente comprovado que técnicas manuais ajudam a melhorar a auto estima e o estado emocional, a concentração usada no artesanato pode distrair a pessoa de certos problemas e ajudá-la a mudar de vida, no desenvolvimento da capacidade de se expressar, fazendo com que a pessoa consiga inserir na arte algo que ela nunca conseguiu colocar para fora. Além de passar o tempo você pode produzir belos itens para sua casa, presentear amigos e até iniciar um novo negócio.

Quem faz trabalhos artesanais investe tempo, estudos, criatividade e principalmente muito amor pelo que faz. É por isso que aquilo que é artesanal deve ser sempre valorizado. Afinal, são trabalhos personalizados, únicos e especiais. Fico muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha história”.

