Saiba o que Quentin Tarantino não permite no set durante as filmagens

Vanderlei Tenório

Com uma filmografia célere que vai de “Cães de Aluguel” e “Pulp Fiction” a “Django Livre” e “Era uma vez em Hollywood”, Quentin Tarantino segue sendo um dos cineastas mais da Hollywood contemporânea. Para dar uma ideia rápida de sua notoriedade, os filmes de Tarantino que nunca aconteceram são conhecidos por atrair mais interesse do que alguns filmes que você sabe que realmente foram feitos.

Dado o diálogo forte pelo qual as obras de Tarantino são conhecidas, o espectador pode supor que o diretor gosta de manter as coisas bem legais e casuais no set. Isso, porém, nem sempre é verdade.

Embora Tarantino tenha seu próprio conjunto preferido de colaboradores, as coisas nem sempre são simples e diretas. Os atores de Tarantino ficaram desconfortáveis ​​filmando algumas cenas, e o diretor também tem uma implicância muito específica durante as filmagens. Na verdade, há uma coisa em particular que Quentin Tarantino absolutamente não permitirá no set em nenhuma circunstância. Vamos descobrir o que é.

Quentin Tarantino tem uma política de “sem telefones celulares no set” sempre que está filmando. Quando você pensa sobre isso, faz todo o sentido – afinal, ninguém quer ouvir o celular de alguém tocando quando está assistindo a um filme, então por que Tarantino quer que o telefone de alguém toque quando ele está fazendo um? No entanto, o diretor é rápido em admitir que ele pode ser bastante draconiano sobre isso.

“Ninguém pode estar em qualquer lugar perto da minha câmera com um telefone celular. Na verdade, temos um Checkpoint Charlie [pontos de verificação do telefone]”, Tarantino explicou sua abordagem aos telefones celulares em uma entrevista de 2013 com Jay Leno (via Hollywood).

“Fiz cenas em filmes e, de repente, o celular de alguém da equipe tocou e arruinou a cena. Isso não pode acontecer. Estamos aqui para fazer alguma coisa, estamos realmente conjurando algo, e eu não posso ter a atuação dos meus atores, ou qualquer coisa que estamos tentando fazer, ser atrapalhada por um telefone celular. As pessoas podem dizer: ‘Ah, bem, vou me lembrar de colocar no silencioso.’ Não estou aqui para testar sua memória. Estamos aqui para fazer isso”.

Além dessa parte prática de evitar obstruções relacionadas ao telefone celular durante as filmagens, Tarantino observou que a proibição do telefone também tem um aspecto social. Ao impedir que todos mexam em suas redes sociais, ele os força a interagir uns com os outros, o que permite que as pessoas trabalhem melhor juntas.