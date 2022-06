Tom Cruise fará HISTÓRIA com ‘Missão Impossível 8’

Tapete vermelho do festival recebeu Austin Butler, intérprete de Elvis, na companhia de Tom Hanks, que encarnou seu empresário, Tom Parker, e o diretor Baz Luhrmann .

“Elvis”, a superprodução de Baz Luhrmann sobre o rei do rock, dominou nesta quarta-feira (25) as atenções no Festival de Cannes.

O tapete vermelho recebeu Austin Butler, intérprete de Elvis, na companhia do veterano Tom Hanks, que encarnou seu misterioso empresário, Tom Parker, além de sua viúva, Priscilla Presley.

Ricky Martin, Shakira, Kylie Minogue e a companheira do jogador Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, foram algumas das estrelas que assistiram à estreia.

“Elvis” chegará em junho às salas de cinemas de diversos países. No Brasil, a estreia está prevista para o dia 14 de julho.

Austin Butler, à direita, foi escalado para interpretar Elvis Presley no filme de Baz Luhrman — Foto: AP

“Elvis” – Duas décadas de glória e queda

“Elvis” retrata, ao longo de duas décadas, o início, a glória e a decadência do rei do rock, que morreu em 1977 aos 42 anos.

Californiano, com um tipo físico parecido com o do Elvis do fim dos anos 1950, Butler, de 30 anos, é um produto clássico dos estúdios Disney.

Participou em uma dezena de filmes, entre eles “Era Uma Vez… Em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Os Mortos Não Morrem”, de Jim Jarmusch.

Foi o ator Denzel Washington quem recomendou ao australiano Luhrmann que desse uma oportunidade a Butler para este papel, segundo a revista americana “Entertainment Weekly”.

“Recebi um vídeo deste jovem interpretando, cheio de lágrimas, ‘Unchained Melody’ [canção que Elvis fez uma versão] e perguntei a mim mesmo: o que é isso?”, explicou Luhrmann.

“E logo recebi uma mensagem de Denzel Washington, a quem não conhecia. Ele me disse: ‘acabo de trabalhar com esse rapaz, nunca vi alguém tão comprometido’.”

Tom Hanks e Austin Butler no tapete vermelho de Cannes para lançar ‘Elvis’ — Foto: Loic Venance / AFP

Butler ensaiou durante um ano para imitar a voz aveludada de Elvis.

“Elvis” causa expectativa porque Luhrmann é um diretor que não costuma se intimidar diante de gigantes da história, seja Shakespeare, de quem se atreveu a fazer uma versão de “Romeu e Julieta”, ou “O Grande Gatsby”, uma das referências da literatura americana.

O longa-metragem, com 2h39 de duração, é “uma experiência intensa”, garantiu em Cannes a neta de Elvis, Riley Keough.

Diretor Baz Luhrmann e atores Austin Butler, Olivia DeJonge e Tom Hanks na estreia de ‘Elvis’ em Cannis — Foto: Loic Venance / AFP

