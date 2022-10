Saean realiza manutenção em reservatório de água

Autarquia está inscrita com o Projeto do gibi “Dr. Água em: As Aventuras do Nogueirinha”; Finalistas serão apresentados no dia 28 de outubro

Prêmio Ação pela Água – O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está concorrendo ao 8º Prêmio Ação pela Água do Consórcio PCJ. Dos 83 projetos recebidos pelo órgão, 78 foram validados, dos quais o município nogueirense foi considerado apto a participar em uma das seis categorias. De acordo com a Comissão Organizadora, os finalistas serão divulgados no dia 28 de outubro no site agua.org.br.

A autarquia está inscrita com o Projeto do gibi “Dr. Água em: As Aventuras do Nogueirinha”, o qual foi feito em parceria com a Prefeitura nogueirense através da Secretaria de Educação. O objetivo do projeto é fomentar ações e políticas públicas que preservem a água e o meio ambiente como um todo.

A superintendente do Saean, Gabriela Montoya, comemora a oportunidade. “Elaboramos essa iniciativa do gibi para gerar responsabilidade e consciência ambiental aos nogueirenses de 4 aos 11 anos. Afinal, defendemos que as crianças são os adultos de ‘amanhã’ e precisam ser preparadas e conscientizadas para o futuro”, argumenta a presidente.

Critérios e concorrentes

A Comissão Julgadora está em processo de avaliação das iniciativas, levando em conta cinco critérios: resultados, impacto social, replicabilidade, originalidade e Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial, ao ODS 6 – Água potável e saneamento. Os julgadores são profissionais de renome nas áreas de recursos hídricos, educação ambiental, engenharia e comunicação.

O Saean está concorrendo na Categoria 3 que engloba serviços de saneamento básico de municípios e empresas associados ao Consórcio PCJ, como DAEs, SAEs, SEMAEs, concessionárias, autarquias e empresas de saneamento. Além do serviço de água e esgoto de Artur Nogueira, estão presentes na categoria 3 o Dae Jundiaí, DAE Santa Bárbara d’Oeste, Mirante Piracicaba, Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), SAAE – Indaiatuba, BRK Ambiental Limeira, Sanasa – Campinas, Sanebavi – Vinhedo e Dae – Jaguariúna.

Avaliação dos trabalhos técnicos

Para avaliação dos trabalhos técnicos, foram convidados: Adriana Leles da Global Report Initiative, a promotora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público (GAEMA), Dra. Alexandra Faccioli, a engenheira civil e professora da Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Synara Broch, Denise Conselheiro do Instituto Akatu, Isis Morimoto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Glauco Kimura da Unesco/Brasil, o jornalista, escritor e diretor de Tv, Sérgio Túlio, Ricardo Andrade da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), e o coordenador dos cursos de pós-graduação na área de saúde e meio ambiente do Centro Universitário Internacional (UNINTER), William Barbosa Sales.

Já os trabalhos de comunicação e imprensa serão analisados por Ciça Toledo, Gilberto Roldão, ambos jornalistas e professores da PUC-Campinas, e Renata Caram, assessora de imprensa da prefeitura de Limeira.

