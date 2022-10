Prefeitura abre nova turma para curso com certificação Google em Artur Nogueira

Eliel Lessa é aluno da EMEF Francisco Cardona e, aos 10 anos, coleciona participação em importantes produções artísticas

Com apenas 10 anos, Eliel Lessa já domina as telinhas do cinema. De Artur Nogueira, o pequeno está em cartaz com o filme “Des-igualdade”, do qual é protagonista. Eliel é aluno da EMEF Francisco Cardona, da Rede Municipal de Ensino, e já coleciona participação em importantes produções artísticas.

Dessa vez, Eliel interpreta o Julio, um menino negro de classe baixa e que luta contra a desigualdade no dia a dia. “Eu agradeço a todos que me apoiaram, principalmente minha família que me ajudou muito a estudar para o filme. Foi muito bom trabalhar com aquela equipe maravilhosa e sou grato ao apoio e carinho de todos. É um privilégio muito grande dar vida ao Julio em um filme com tamanha relevância social”, diz.

LEIA TAMBÉM:

A secretária de Educação Débora Sacilotto se diz orgulhosa com a conquista do estudante. “Ficamos honrados em ter o Eliel como um de nossos alunos. Uma criança gentil, aplicada e que, desde cedo, luta para realizar seus sonhos. Desejo todo o sucesso para ele e à família. Agora é só o começo de um futuro brilhante”, enfatiza.

O trailer do filme “Des-igualdade” já está disponível https://www.youtube.com/watch?v=XqpBg1drAg0.

Carreira Artística

Além do longa, o pequeno Eliel já foi destaque em produções como o comercial Natal Boticário 2019 (https://youtu.be/US91SIFSnKU); Clip Musical da Gravata de Avestruz (https://youtu.be/85pqB32nFgM); Comercial Ipiranga; e Comercial Bradesco (https://fb.watch/etDgrdSCzl/).

Ele também fez parte da homenagem organizada pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura no Dia das Mães (https://www.youtube.com/watch?v=_MyAT7REc5g). Outros trabalhos de Eliel podem ser conferidos em seu portfólio on-line (https://wlsites.wixsite.com/my-site-2).

Sobre o filme

Julio, um menino negro de classe baixa, consegue realizar o seu sonho e vai estudar no colégio Albuquerque, um dos melhores colégios particulares da cidade. Ao ingressar, Julio logo se depara com a desigualdade social escancarada e começa sentir dificuldades.

A escola é extremamente avançada, e como Julio sempre estudou em colégios de pouco investimento, sente dificuldade em se adaptar. Sua sorte é que a sua professora nova é muito boa, paciente e amorosa, e com o passar dos dias, os dois criam um laço muito forte de amizade.

Julio entra no ritmo da escola, tira notas boas e chega em seu ápice de felicidade. Mas isso logo muda quando uma tragédia acontece, fazendo-o lembrar que para ele, a vida nunca será tão fácil.

Argumento e Roteiro: Fernanda Schiavo | @feerschiavo

Direção: André Corrêa | @andre_correa_55

Produção Executiva: Daniela Torres | @danielatorres.hotelwww

Produção: Henrique Schiavo | @henrischiavo

Realização: Floresta Week | @florestaweek

Veiculação: Cinemark

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui