Saean investe em segurança hídrica e obras de nova represa avançam

Ação será das 8h às 14h na Prefeitura; convocados devem comparecer com documentos originais atualizados

A Prefeitura de Artur Nogueira por meio da Secretaria de Assistência & Desenvolvimento Social, realiza na sexta-feira, 12, um mutirão para atualização de dados das famílias no Cadastro Único – benefício para moradores em vulnerabilidade com programas do Governo como Bolsa Família, destinado àquelas com renda per capita inferior a R$210.

O mutirão acontecerá das 8h às 14h, no setor de Cadastro Único da Prefeitura, onde está uma lista com os nomes dos convocados. Os moradores também serão notificados em casa, e no dia, deverão levar os documentos originais atualizados.

LEIA TAMBÉM:

Segundo o secretário da pasta, Amarildo Boer, o objetivo da ação é atender as famílias que precisam fazer alguma atualização dos cadastros. “Essa ação é importante, pois se os participantes não estiverem com os cadastros sempre atualizados, correm o risco de terem o benefício bloqueado”, frisou.



Documentos necessários

O responsável familiar convocado deverá comparecer com os documentos originais de todos os moradores da casa:

– Comprovante de endereço atualizado (água/luz);

– RG, CPF, Título de Eleitor;

– Carteira de trabalho ou holerite;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Declaração escolar de crianças e adolescentes

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui