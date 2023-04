Rita Bergamasco assume prefeitura de Jaguariúna interinamente

O empresário Junior Teixeira pretende lançar nos próximos meses em Jaguariúna e em várias cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), o livro “A Arte Do Jita Kyoei No Mundo Dos Negócios”. A obra conta a forma como é possível vencer no mundo dos negócios para alavancar o sucesso na carreira ao usar a filosofia do Judô.

O livro foi elaborado há mais de oito anos, conta a trajetória profissional de Junior Teixeira, desde seu inicio como funcionário do comércio até se tornar um dos líderes do mercado imobiliário na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A obra será publicada pela editora Viseu, com lançamento em Jaguariúna e nas livrarias das cidades vizinhas. O prefácio foi feito pelo conceituado João Rocha, do mercado imobiliário. “O livro ajuda com desenvolvimento pessoal e profissional, autoajuda, motivação, baseado ao princípio do esporte e empreendedorismo”. Teixeira também compartilha uma das dicas de sucesso. “Quando você começa a se ocupar com seus sonhos é possível ir melhorando dia-a-dia através do aperfeiçoamento da personalidade que reflete no mundo dos negócios”.

O empresário que também é sensei, Teixeira une o Judô e o Empreendedorismo para ensinar o esporte em suas aulas gratuitas. Se baseia no Seiryoku Zen’yo, que significa dar o máximo com muita eficiência e o mínimo de esforço possível do corpo e espírito, ou seja, faça o melhor na condição que tem. E também o “Jita kyoei”, que são os princípios da prosperidade e benefícios mútuos, quanto mais você for capaz de ajudar mais sucesso terá.

Nas aulas, Teixeira aplica o método “caminho suave”, em que se enfatiza para cada fase da aprendizagem o construir, conquistar e compartilhar, que são valores inspirados no Judô na época do Japão quando existiam os Samurais, como coragem, humildade, disciplina, Ippon (excelência), honra e Jita Kyoei (solidariedade).

O Projeto Social de aulas de Judô atende crianças, jovens adolescentes e adultos de todas as classes sociais em Jaguariúna de forma gratuita. As turmas são no Parque Menegon (Rua Francisco C Viana, 2-104 – Vila São José) nas segundas e quartas-feiras das 19h30 às 21h e no Condomínio Residencial Jaguariúna II (Estrada Judite Dos Santos Pinto, 695 – no Salão de Festas – Cruzeiro Do Sul) nas sextas-feiras das 17h30 às 18h30. Para garantir a vaga, o futuro aluno deve enviar mensagem de WhatsApp para (19)99486-3050.

Programa de entrevista

Compartilhar conhecimento, história de vida e oportunidade para o empresário se divulgar, Junior Teixeira também possui um programa em formato de LIVE em seu Instagram (@jrteixeiraoficial) que entrevista empreendedores de Jaguariúna com a função de inspirar outros. O programa é toda sexta-feira, às 18h, no perfil do profissional.

