Sábado, 18, tem noite do flashback no Boulevard

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 18, a Caminhada Azul, com concentração às 7h30 e saída às 8h no Boulevard do Centro Cultural.

A caminhada faz parte das ações do Novembro Azul, campanha que chama a atenção para a prevenção ao câncer de próstata. O evento é gratuito e aberto a toda família. Os participantes devem vir vestidos de azul para participar.

Além da caminhada, os participantes também contarão com uma programação especialmente elaborada para o evento. Haverá realização de exames de glicemia, aferição de pressão arterial, entre outros.

Esta será a segunda edição da Caminhada Azul em Jaguariúna. A primeira foi realizada em novembro do ano passado. A expectativa é reunir mais de 350 pessoas.

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Foto: Ivair Oliveira

