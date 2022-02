Rússia ameaça veículos de comunicação por cobertura de invasão

Dados apontam que entre julho de 2020 e julho de 2021 mais de 211 mil novos moradores chegaram à região

De acordo com os dados recentes do Census Bureau dos EUA (Departamento do Censo dos Estados Unidos), a Flórida ficou em 2º lugar como local que mais ganhou residentes nos Estados Unidos entre julho 2020 e julho de 2021.

Até julho de 2021 o estado do Sol somou mais de 21 milhões de habitantes, tendo recebido mais de 211 mil novos moradores no período estudado. Ainda segundo os dados levantados, a Flórida está entre os três estados com população acima de 20 milhões de habitantes em 2021, atrás apenas de Califórnia e Texas, respectivamente.

A pesquisa indica que um grande fator que impulsionou o crescimento populacional na Flórida foi a migração de outros estados. Além disso, o ganho de imigrantes na Flórida foi o maior dos EUA.

“Tanto residentes dos Estados Unidos quanto pessoas que vivem em outros países enxergam a Flórida como um excelente destino para morar. As razões para buscarem essa mudança são diversas e vão desde a preferências por um lugar mais ensolarado até a oportunidades de novos empregos”, comenta Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite International Realty, consultoria imobiliária que opera na Flórida.

Ickowicz também acredita que o fato de a Flórida não ter imposto de renda estadual e ter um custo de vida relativamente mais baixo contribui para o aumento de novos residentes. Em contrapartida, mesmo com esses dados de crescimento populacional, é válido ponderar que o ritmo de aumento está mais lento do que o registrado anteriormente, principalmente por conta do impacto da pandemia da Covid-19.