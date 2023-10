Jaguariúna recebe programa sobre cidadania no trânsito para crianças

Por meio de vivências lúdicas e pedagógicas, programa Na Pista Certa, da Fundación MAPFRE, mostra que mobilidade e segurança viária também são assuntos de criança

Entre os dias 22 a 28 de outubro, Jaguariúna irá receber uma cidade cenográfica, em que crianças de 5 a 9 anos podem vivenciar na prática conceitos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao trânsito. Esse é o programa Na Pista Certa, iniciativa da Fundación MAPFRE, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a de Mobilidade Urbana.

O evento é gratuito e aberto para a participação de escolas municipais e ao público da cidade. A ação é realizada diariamente no Parque Serra Dourada, das 8h30 às 17h.

A primeira etapa da programação conta com um teatro animado e interativo, que ocorre no interior de uma carreta e que aborda conceitos sobre preservação da vida, autocuidado e atitudes que favorecem o convívio social. Em seguida, os alunos recebem bicicletas, triciclos e equipamentos de segurança para colocarem na prática o conhecimento sobre sinalização viária.

O espaço cenográfico, com estrutura modular e itinerante, conta com sinalizações que ajudam os pequenos a exercerem a convivência no trânsito, respeitando pedestres e parando no sinal vermelho. “Solidariedade, respeito, inclusão e gentileza são valores que precisam ser compartilhados para termos segurança e integridade na formação de conceitos destas crianças”, explica Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Durante o encontro também são discutidas as relações entre transporte particular e coletivo na saúde, na economia e no meio ambiente, abordando temas como emissão de gases poluentes e o impacto da poluição sonora no convívio social.

As escolas que quiserem levar turmas de alunos precisam agendar a participação por meio da Secretaria Municipal de Educação, já o público em geral da cidade não precisa fazer inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao Parque Serra Dourada, localizado na rua Holambra s/n. João Aldo Nassif, CEP – 13820-000, das 8h30 às 17h30.

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE completou 31 anos de atuação no Brasil em 2023, beneficiando milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.

