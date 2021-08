Rosa Martins Clemente – história e memórias

Vanderlei Tenório

Baseado no conto “O Natal na barca”, de Lygia Fagundes Telles, o curta-metragem alagoano “A Barca”, é o primeiro filme escrito e dirigido por Nilton Resende, traça o encontro de duas mulheres com perspectivas diferentes sobre a solidão. Uma delas, ao embarcar e ser perguntada pela condutora sobre qual seria a sua parada, responde: “mas essa barca vai pra onde?” Sem resposta, a viagem se inicia rumo ao desconhecido e nos damos conta de que mais importante que o destino é a forma como se perfaz o caminho.

O curta-metragem alagoano ‘‘A Barca’’ (2019), de Nilton Resende, vem recebendo importantes críticas no meio cinematográfico nacional e internacional, e já conquistou, ao todo 30 prêmios, nacionalmente e internacionalmente. No sábado, 31 de julho, a atriz Wanderlândia Melo, conquistou o prêmio de ‘Melhor Atriz Coadjuvante’, na 1ª edição do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (FIC RIO), no Rio de Janeiro. Vale lembrar que ela também é ganhadora de mais três prêmios pela atuação no curta-metragem, respectivamente, ‘Melhor Atriz’, na 8º Mostra de Cinema de Iguatu, e ‘Melhor Atriz Coadjuvante’, no Festival de Cinema de Muriaé e no Rima – Rio de Janeiro Internacional Monthly Awards.

A atriz e palhaça concedeu, nesta semana, uma agradável entrevista ao nosso colunista Vanderlei Tenório. Na breve entrevista, Wanderlândia contou um pouco sobre a emoção de ter ganhado o prêmio e comentou sobre sua participação no curta-metragem. Confira a entrevista:

Tenório: Como se sentiu ao receber a notícia?

Wanderlândia Melo: Eu estava vendo a live com um amigo e fomos vendo as premiações de todas as categorias e quando chegou a de Melhor Atriz Coadjuvante, eu já estava felizona em poder me ver na vinheta. Quando eles falaram meu nome o grito foi igual de gol do Brasil em copa do mundo (risos). Fiquei feliz demais! Feliz pela premiação, pela visibilidade do cinema alagoano na mostra.

Tenório: O que a vitória representa para você?

Wanderlândia Melo: Reconhecimento do trabalho de atriz, reconhecimento do trabalho do Nilton Resende como preparador de elenco e diretor do filme. Representa que não é dom o que move a profissionalização dos artistas da cena, é estudo, técnica, é trabalho.

Tenório: Está esperançosa em receber outras indicações?

Wanderlândia Melo: O filme ‘‘A Barca’’ tem circulado bastante, espero que sejamos reconhecidos sim por essa produção que é linda, que é potente demais!!!.

Tenório: Diga algumas palavras, sinta-se à vontade

Wanderlândia Melo: Eu queria agradecer ao Tenório por esse contato, pois populariza as conquistas que o audiovisual vem ganhando nacionalmente. Esse prêmio é de todes que fizeram ‘‘A Barca’’, que tem uma equipe incrível! E que o filme está disponível no Porta Curtas: https://www.portacurtas.org.br/planos/gpdecinema2021