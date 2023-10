Campinas recebe autor do livro mais vendido do país, Junior Rostirola, em Tour que roda o Brasil

Evento gratuito, liderado por Junior Rostirola, atrai milhares de pessoas pelo país e desembarca nesta quinta-feira, 05, às 18h, na megalópole Campinas

O pastor Junior Rostirola, autor dos livros “Café com Deus pai” e “Encontrei um pai: a paternidade que você precisa”, estará no interior de São Paulo, em Campinas, nesta quinta-feira, 05.

Ele levará para a cidade a edição da Tour “Vencedores” que tem rodado o país e atraído milhares de pessoas. A participação no evento é gratuita e o evento iniciará às 18h, na Família Fé Church.

No local, Junior também venderá exemplares do livro “Café com Deus pai”, agora em sua nova edição 2024, considerado o livro mais vendido do Brasil no ano de 2023, com mais de 800 mil cópias comercializadas.

A Tour Vencedores nasceu para proporcionar o verdadeiro encontro com o PROPÓSITO de cada indivíduo, mesmo com dias desafiadores, elevando a importância de compreender que não há como mudar o passado, mas certamente o presente e o futuro podem ser diferentes. “Na Tour Vencedores vencem dores, através de um encontro real com Deus Pai, todos ali poderão descobrir ou reafirmar 3 pontos: Quem você é; Quem você não é; E quem irá se tornar. Quando você descobre a sua real identidade, nada pode te parar”, afirma Junior Rostirola.

SERVIÇO

Ingresso gratuito – R$0,00

Nesta modalidade você terá acesso ao evento, contribuindo com 2Kg de alimento que serão destinados a obras sociais da cidade.

Informações principais do evento

DATA: 05 de outubro de 2023

LOCAL: Família Fé Church

CIDADE: Campinas

ENDEREÇO: Av. do Ipiranga, 447 – Pte. Preta, Campinas – SP, 13041-720

HORÁRIOS

Início das filas: 18h

Entrada liberada: 19h30

Abertura das portas: 19h45

Início do evento: 20h15

Sobre o Livro

Através de devocionais diários, o leitor é convidado para um encontro com Deus que, além de ensinar um novo modo de apreciar uma xícara de café, mostrará como a vida também pode ser saboreada.

