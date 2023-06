RMC terá comitê de enfrentamento à febre maculosa

Quatro pessoas que estiveram no evento em Campinas morreram com a doença. Há ainda dez casos suspeitos em todo o estado

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá um comitê de enfrentamento à febre maculosa, após a cidade registrar um surto da doença na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. Quatro pessoas, que estiveram em uma festa com 3,5 mil pessoas no local no fim do mês passado, morreram pela infecção. Há, ainda, outros dez casos suspeitos em todo o estado de pessoas que estiveram em eventos no local.

A criação do comitê foi definida em uma reunião do Conselho da RMC na manhã desta sexta-feira, 16, com os prefeitos das 20 cidades. A ideia é trabalhar ações conjuntas entre os municípios, considerando que toda a região de Campinas é endêmica para febre maculosa.

LEIA TAMBÉM:

As medidas de combate à doença serão as mesmas definidas pela Prefeitura de Campinas após a confirmação do surto na fazenda. Profissionais de saúde da rede pública e privada receberão orientações para fazer o diagnóstico precoce da febre maculosa e iniciar o tratamento. Além disso, a comunicação em locais de risco será intensificada com a colocação de placas de aviso.

As quatro pessoas que estiveram na Feijoada do Rosa, um tradicional evento de Campinas, e morreram depois de terem contraído febre maculosa são:

a professora Evelyn Santos, de 28 anos;

a dentista Mariana Giordano, de 36 anos;

o namorado da dentista, o empresário e piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos;

a estudante Erissa Nicole Santana, de 16 anos, que esteve na festa para acompanhar o trabalho do pai.

Campinas contabiliza, ainda, dois casos suspeitos de pessoas que estão internadas. Uma mulher de 38 anos, que esteve na Fazenda Santa Margarida para um show do cantor Seu Jorge, no dia 3 de junho, e a modelo Rosangela Davelli, de 40 anos, que também foi à Feijoada do Rosa e está internada no Hospital Vera Cruz. Ela disse que só procurou ajuda após amigos alertarem sobre o surto e teve muito medo de morrer. Leia o relato dela.

Nas outras cidades do estado, há dois casos suspeitos em Jundiaí, dois em Itupeva e quatro em Santa Isabel, sendo que duas pessoas estão internadas.

▶️ O que é a febre maculosa? Segundo o Ministério da Saúde, “a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável”, ou seja: há formas leves e formas graves, “com elevada taxa de letalidade”. Os sintomas podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças que causam febre alta.

▶️ O que causa a doença? A doença é causada, no Brasil, por duas bactérias do gênero Rickettsia, e a transmissão ocorre por picada de carrapato. A Rickettsia rickettsii causa a versão grave e é encontrada no norte do Paraná e no Sudeste. A Rickettsia parkeri leva a quadros menos severos e é encontrada em áreas da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia e no Ceará.

▶️ Quais carrapatos transmitem? No país, são os carrapatos do gênero Amblyomma, principalmente aquele conhecido como carrapato estrela. Mas o ministério alerta que qualquer espécie pode transmitir a febre maculosa, inclusive o carrapato do cachorro.

▶️ Dá para transmitir de pessoa para pessoa? Não. A transmissão por contato humano é impossível.

▶️ Quais são os principais sintomas? Febre; dor de cabeça intensa; náuseas e vômitos; diarreia e dor abdominal; dor muscular frequente; inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés; gangrena nos dedos e orelhas; e paralisia dos membros que começa nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando problemas respiratórios.

▶️ Mas e as manchas? O Ministério da Saúde alerta que, com a evolução do quadro, “é comum o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés”.

▶️ Tem tratamento? Sim, com um antibiótico específico. O paciente deve começar a tomar assim que o médico suspeitar da contaminação por febre maculosa, antes mesmo da confirmação do resultado do exame.

Campinas descartou proibir eventos em geral no município após o surto de febre maculosa em pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida.

A metrópole é uma área endêmica para a infecção e tem mapeada pelo menos 12 áreas de risco, entre elas a região da Fazenda Santa Margarida.

Em vez de proibir eventos pela cidade, Campinas quer intensificar a comunicação de risco. Segundo o o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), é preciso que os organizadores garantam que todos os frequentadores sejam avisados que estão em uma área que pode ter incidência de febre maculosa.

“A gente não vai deixar de fazer eventos em Campinas inteira, senão teria que mudar Campinas geograficamente de local. Não tem como mudar a Amazônia de lugar, e lá tem malária. O importante é que locais com grande circulação de pessoas estejam preparados, fazendo, sim, manejo para diminuir chance de contágio, mas principalmente informando às pessoas os riscos”, explica Valéria Almeida, médica infectologista do Devisa. Fonte: g1

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui