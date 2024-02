Restaurantes renomados de Campinas apostam em menu executivo para no almoço

Veja cinco dicas de onde comer bem na cidade e com valores mais acessíveis

Comer fora de casa com preços acessíveis e tempo curto nos dias de semana virou uma tendência no Brasil. Mas para quem quer experimentar bons restaurantes, aproveitar os cardápios especiais de almoço durante a semana é uma forma de gastar menos e fugir dos horários com maior movimento. Restaurantes renomados e de alto padrão pelo país estão cada vez mais investindo nos menus executivos.

Na região de Campinas, essa tendência também ganha corpo e atrai clientes nos dias de semana. A seguir, um guia com cinco opções de restaurantes da região onde é possível comer bem e com qualidade, com valores que variam de R$ 39,90 a R$ 79,00.

Banana Café Campinas

Localizado no bairro do Cambuí, o Banana Café Campinas serve pratos executivos de segunda a sexta-feira, que incluem entrada e sobremesa. Uma das opções mais em conta é o Frango Leve (filé de frango grelhado com purê de batata doce roxa e legumes, por R$43,90. Para quem que algo mais caro, a dica é o Gnocchi com Camarão (Gnocchi de batata com molho branco com toque de limão e camarões salteados, pelo valor de R$65,90.

Além dos pratos fixos do cardápio, a casa oferece semanalmente uma sugestão de entrada, prato e sobremesa diferentes. Além disso, toda quarta-feira é oferecida a tradicional Feijuca no Executivo

Restaurante Vila Paraíso

O menu executivo do Restaurante Vila Paraíso, no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, está disponível toda quinta e sexta-feira, na hora do almoço, exceto em feriados. O cliente tem uma opção de entrada, dentre elas Couvert: Focaccia artesanal da Padoca do Vila, acompanha patê e manteiga de ervas, Dadinhos de tapioca com geleia agridoce de pimenta ou Salada da própria horta e uma sobremesa do dia.

Para quem gosta de peixes, a opção é o Pirarucu em Crosta servido com purê do dia, legumes da nossa horta e vinagrete (R$62). Outra opção é o Roceiro (R$58), um prato feito com Coxa e sobrecoxa de frango assada, acompanhada de risoto caprese (tomate pelado, queijo coalho, tomate cereja e rúcula).

Colonial Grill

Uma das principais churrascarias de Capinas, o Rancho Colonial Grill, na Vila Industrial, oferece diversos pratos com opções de carnes bovina, defumadas, escondidinho, frango, parmegiana, todas elas com três opções de acompanhamento à escolha do cliente.

Dentre as sugestões está a tradicional Costela Premium (R$54), uma das especialidades da casa. Ainda com proteína animal, outra dica é o Brisket Angus (R$47). Já para quem deseja algo mais encorpado, vale a pena experimentar o

Parmegiana, com opções que vão de R$39 (Berinjela) a R$64, de filé mingnon

Empório do Nono

Uma das casas precursoras da gastronomia do Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, o Empório do Nono, fundado em 1999, tem como carro-chefe em seu almoço de semana o PF do Nono. Trata-se de um prato símbolo da gastronomia brasileira.

O cliente pode escolher uma das duas opções disponíveis de segunda a sábado: Picadinho de filé mingnon ou filé de frango R$56 nos dias de semana e R$62, aos sábados). As duas são servidas acompanhadas de feijão, farofa, banana frita, linguiça grelhada, tomate e ovo frito

Outra opção é o Parmegiana (R$58 nos dias de semana e R$58 nos finais de semana.

Bellini Ristorante

Outro restaurante tradicional e da alta gastronomia em Campinas é o Bellini Ristorante, localizado dentro do Hootel Vitória Concepet, na Avenida Norte Sul. Além do menu tradicional, a casa disponibiliza, nos das de semana, o menu executivo, com valores entre R$69 e R$ 89, já inclusos entrada e sobremesa.

Para os adeptos da comida vegana, as opções da casa são o Escondidinho de Cogumelos e Moqueca de Banana da Terra (R$69). Aos amantes da culinária mediterrânea, especialidade da casa, as opções são o Fettuccine Siena e o Rigatone Gratinado (ambos R$79)

