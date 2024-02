Ciesp-Campinas faz encontro para estimular negócios na região

Evento acontece no dia 21 de março em Mogi Guaçu

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – Regional Campinas realiza Encontro de Negócios em Mogi Guaçu, no dia 21 de março (quinta), a partir das 9h, no Sesi Mogi Guaçu. O Encontro, conforme a diretoria do Ciesp-Campinas, tem como objetivo ampliar oportunidades para a geração de negócios entre as empresas presentes, dentro do contexto do desenvolvimento econômico regional. O evento é aberto a todas as empresas da região e conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, Prefeitura Municipal e Sesi.

O diretor titular do Ciesp-Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, explica que o formato do Encontro de Negócios permite a ampliação do networking entre os presentes e coloca as empresas em evidência durante todo o evento, gerando visibilidade para elas e grande possibilidade de incrementar negócios e conhecer novos fornecedores. “O Encontro amplia possibilidades para novas parcerias entre as empresas, que muitas vezes estão próximas, até na mesma cidade e não se conhecem. O Encontro também tem esse papel de facilitador para novos contatos”, acrescentou Corrêa.

A programação do Encontro de Negócios é dividida em credenciamento, abertura com pronunciamento das autoridades presentes, explanação das atividades do Ciesp, principalmente para a geração e apoio de negócios, planos e parcerias locais e momento de troca de cartões, folders e catálogos entre os participantes.

Para esse Encontro de Mogi Guaçu já estão confirmadas as empresas líderes: Sylvamo, Sabó, RandonCorp, Jorsa, Qualitas, Mahle e Tenneco. Após o encontro, os participantes recebem ainda book exclusivo com a lista de contatos das empresas para relacionamentos.

Perfil – O Ciesp-Campinas conta com 590 empresas associadas, distribuídas em 19 municípios da região. O faturamento conjunto das empresas associadas é de R$ 53 bilhões ao ano. Conjuntamente essas empresas empregam 97.954 colaboradores.

Ficha Técnica – Encontro de Negócios em Mogi Guaçu, dia 21 de março/2024 (quinta), a partir das 9 horas, no Sesi Mogi Guaçu – Rua Eduardo Figueiredo, 300 – Jardim Veneza, Mogi Guaçu – SP. Taxa de inscrição: R$ 140,00 para Associados ao Ciesp/ACIMG e R$ 280,00 para Não Associados.

Informações: Diretoria Regional do Ciesp-Campinas

Fone:(19) 3743-2200 ou (19) 99368-3679

E-mail: [email protected]

Inscrição https://www.ciesp.com.br/encontro-de-negocios-ciesp-campinas-em-mogi-guacu

