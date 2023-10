Renovias prevê fluxo de 538 mil veículos durante o feriado de Finados

Muita gente deve aproveitar o feriado prolongado para pegar a estrada nos próximos dias. A Renovias estima que cerca de 538 mil veículos trafeguem pelo trecho sob concessão no feriado de Finados.

O fluxo mais intenso deve ser registrado na quarta-feira (véspera de feriado), das 16h às 20h e na quinta-feira (feriado), das 9h às 14h. Já no retorno do feriado, o horário de pico nas rodovias da região deve ser das 14h às 20h, no domingo, 05.

A maior concentração de veículos deve ocorrer na rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), com deslocamentos tanto no sentido Norte (para quem tem como destino o Circuito das Águas e o Sul de Minas), quanto no sentido Sul (para quem segue em direção à capital ou ao litoral). Somente pela praça de pedágio de Jaguariúna, na saída para o feriado, devem passar aproximadamente 152 mil veículos.

Dicas de viagem

Para quem vai pegar a estrada, vale relembrar algumas dicas de segurança para uma viagem tranquila e sem imprevistos.

Atente-se à manutenção do veículo, especialmente, os cuidados com pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa, nível de água, óleo do motor e combustível.

Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando o cinto de segurança.

Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Qualquer distração no trânsito pode causar acidentes com graves consequências.

Se estiver com sono, pare em algum posto de serviço e descanse antes de seguir viagem.

Acostamento

Neste feriado, a concessionária solicita aos motoristas, atenção redobrada em relação ao uso do acostamento. O uso indevido do acostamento é uma infração de trânsito gravíssima e o motorista pode perder até 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Portanto, o dispositivo deve ser utilizado apenas em casos de emergência.

Use o acostamento em caso de troca de pneu, pane no veículo, problemas mecânicos ou de saúde.

Ao parar, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo, se possível. Acione a concessionária e deixe todos os ocupantes fora do veículo, distante da rodovia, atrás de uma defensa metálica ou barreira.

Não pare no acostamento para comprar produtos de ambulantes. Você coloca todos em risco com essa atitude!

Em hipótese alguma, utilize o acostamento como faixa de rolamento para fazer ultrapassagens.

Todas as equipes da Renovias estarão de plantão para dar o suporte necessário aos clientes, durante o feriado. O Centro de Controle de Operações (CCO) estará monitorando o fluxo das rodovias, através das equipes nas pistas e por meio das 19 câmeras instaladas pelos 345,6 km da malha viária de cobertura da Renovias.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) – para serviços de socorro médico ou mecânico – também está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 0559696 ou usar um dos telefones de emergência.

Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

