LBV lança campanha para diminuir insegurança alimentar

Em meio ao recorde de negociações de dívidas do país, Feirão disponibiliza ofertas com descontos de até 99% de 30 de outubro a 30 de novembro;

Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil e participam do Feirão disponibilizam os mesmos descontos para pagamento à vista;

Pela primeira vez, concessionárias Enel e Light, de energia, fazem parte da lista de empresas participantes;

Feirão Limpa Nome atinge volume recorde de participação, com mais de 500 empresas envolvidas;

Consumidores têm mais de 530 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação online;

Com pagamento via Pix, consumidor pode ter o nome limpo na hora.

Começa na próxima segunda-feira, 30, a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento deste ano traz uma série de novidades, como a participação recorde de mais de 500 empresas, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras, descontos de Desenrola e adesão inédita de empresas de energia, como Enel e Light.

Descontos de Desenrola

Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam também na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do Programa. No Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

Contas de luz

Além das empresas tradicionais, que todos os anos aumentam os percentuais de descontos no período do Feirão Limpa Nome, esta edição traz novos parceiros. A partir da incorporação da fintech Flexpag ao portfólio da Serasa, os consumidores poderão pagar suas contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro.

Como negociar?

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais a partir do site www.serasa.com.br e do app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play. Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.



2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.



3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.



4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Tendas em cinco cidades

Além do feirão online, a Serasa promove edições presenciais do Feirão em cinco cidades: Campinas (SP) de 30/10 a 4/11; São Paulo (SP) e Salvador (BA) de 7 a 11/11; Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ) de 21 a 25/11.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.



Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

