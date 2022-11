Quem não votou no segundo turno tem até 09 de janeiro para justificar

Edinho Baffi é especialista em Marketing Político e autor do livro Xadrez Eleitoral

As pesquisas eleitorais são ferramentas de opinião pública utilizadas por institutos ou entidades para verificar a preferência do eleitorado. “É uma fotografia do momento, um recorte temporal que pode mudar o cenário até o dia da eleição. Ela é importante para apontar tendências, mas não pode ser interpretada de maneira absoluta”, explica o especialista em Marketing Político, Edinho Baffi, que também é autor do livro Xadrez Eleitoral.

Os números obtidos em uma pesquisa de intenção de voto são resultantes de métodos estabelecidos pela ciência estatística. A pesquisa quantitativa, por exemplo, mede a intenção de votos de cada candidato participante da disputa eleitoral. “Mas é fundamental ressaltar que ela aponta margem de erro e indica o número de eleitores indecisos. Essa parcela do eleitorado define a sua escolha até o dia da eleição e, consequentemente, muda a precisão do resultado prévio indicado pela pesquisa”, diz.

“A pesquisa eleitoral é um levantamento estatístico de alta confiabilidade elaborada por métodos e amostragens populacionais que levam em consideração as características sociais e geográficas com o objetivo de retratar de forma verossímil a realidade da cidade, do estado e do país palco do processo eleitoral”, finaliza Edinho Baffi.

