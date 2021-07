Quem foi padre Guilherme Bruckhauser? O padre do sino e do relógio

Neste dia 01 de julho de 2021 completa-se mais um ano da rica história de liderança de uma das grandes empresas genuinamente jaguariunense, a JRS Computação. Uma empresa de software que nasceu na Rua Cel Amâncio Bueno, 695, centro, em um quarto de uma família de 8 irmãos, com um micro xt, (na época nem se tinha o tal HD-hard-disk), os dados eram acionados e armazenados através de disquetes flexíveis de 5 1/4 onde cabiam incríveis 256 kb, se olhava numa tela verde, com estes equipamentos começava em Jaguariúna o desenvolvimento de programas de computador que hoje são levados a diversas partes do mundo.

De uma ideia simples que era a de que um dia se conseguiria num simples ckick ver seus dados administrativos e poder tomar suas decisões em uma única tela, uma visão futurística e de longo prazo, que nos dias de hoje isto se concretizou com os tais dashboards, com as telas de touch, com o poder da fala ser transformado em um comando ao computador, a chegada da Internet, dos equipamentos móveis, tudo isto ocorreu nestes 30 anos, mas a visão que o líder teve em 1991, onde poucos tinham conhecimento do que era este tal de computador, fez com quem muitos começassem a acreditar que poderia ser possível trafegar dados e imagens de um lugar a outro por um fio.

Em 1994 devido a luta deste líder visionário chegou-se ao primeiro link de internet no município, ainda de forma tímida, com poucos kb de transmissão, mas com a chegada do famoso na época SPEED, possibilitaria primeiro as empresas, e tempos depois as menores além das residências terem um link de internet com mais capacidade, saindo dos ruídos dos modens, para uma conexão de banda larga.

Toda esta jornada de crescimento veio com a melhoria dos computadores, e com a chegada dos primeiros notebooks, o que permitiria com que o computador te acompanhasse por onde você fosse, fazendo com que todos pudessem ter seus escritórios móveis.

Começaram a surgir a privatização da telefonia, onde os primeiros “tijolões” começavam a nos deixar livres e desplugados de fios e de um aparelho fixo, e hoje temos os smartphones com uma capacidade de armazenamento e de processamento fantástica.

O advento da Computação em Nuvem, fez com que os computadores pudessem ser compartilhados, gerando com isto um ganho de escalava inimaginável e um aumento absurdo de dados armazenados em diversos computadores ao redor do mundo.

Porém o grande acontecimento nestes 30 anos foi o entendimento do Segredo de Sucesso de toda empresa, que são as pessoas que estão na mesma, e o quanto é importante ter MISSÃO, VISÃO, VALORES e um PROPÓSITO claro e simples, junto a toda equipe interna e aos parceiros externos, pois é através disto que todos se autoalimentam, é o sangue que todo dia é jorrado na veia de todos e que os nutre em busca do Sucesso Pessoal e Profissional, fazendo com que todos remem para a mesma direção, numa só meta e com um objetivo bem definido de como será esta jornada.

Ao líder cabe despertar em cada um, este seu propósito de vida, ajustá-lo a este novo conhecimento adquirido, o de atender a necessidade do cliente e com isto gerar uma venda recorrente e duradoura, um ciclo de prosperidade muito forte que mantém toda a organização.

Com Conhecimento, Habilidade e Atitude em consonância com o que se deseja e tendo uma metodologia onde possa-se extrair parâmetros e indicadores que permitam obter índices de elevada performance e satisfação, através da aplicação da consagrada metodologia da FNQ -Fundação Nacional de Qualidade,

Um orgulho muito grande ao líder, ver seus liderados após tantos anos trilhando o caminho do Sucesso e da Excelência profissional, pautadas em Valores Éticos em suas relações pessoais e profissionais, fortalecidos do espirito da união e da família, para levar por muitos e muitos anos estes valores: SERIEDADE E HONESTIDADE NAQUILO QUE FAZ, fazendo desta empresa um exemplo a ser seguido, por quem gosta de uma Governança e de uma gestão de resultados.