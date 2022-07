Qual o papel da consultora de estilo?

Fabi Franco

Tudo começou no século 18, com a revolução industrial foram inventadas máquinas para produção de malhas. Assim, no Brasil a indústria têxtil deu seus primeiros passos no meio do século 19.

Na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram as primeiras fábricas com maior destaque para as camisetas de algodão. A importância dessa fibra na indústria têxtil não foi por acaso.

Ou seja, o algodão é uma fibra nobre que combina com o poliéster e proporciona a produção de um tecido de qualidade, resistente ao amarrotamento. Mas, recomenda-se fios de puro algodão, o Brasil fica em posição muito confortável em relação ao comércio exterior.

Além disso, apesar da camiseta ser essa peça super popular nos anos 50 ela era apenas usada como roupa de baixo para proteger o corpo da transpiração.

Mas, a partir dessa época ela foi adotada pelos jovens como símbolo de contestação e foi assim que ela ganhou visibilidade no mundo. A camiseta foi porta-voz nos anos 60, das novas mensagens de que consternavam ironizavam os valores da sociedade.

Entretanto, ainda de forma muito artesanal, junto com o tênis e jeans ela se popularizou entre os jovens e se transformou em uniforme oficial na época.

Depois disso, Hollywood e suas estrelas impulsionaram muito o sucesso da camiseta, como Marlon Brando e James Dean, em famosos filmes, como:

• Uma Rua Chamada Pecado e Juventude.

Assim, transviada eles eram os atores mais desejados no mundo, portanto o que eles usavam era moda, o sucesso estava garantido no mundo todo.