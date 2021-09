Quadrilha é detida com carga roubada de pneus após perseguição em Jaguariúna

Projeto atingiu diretamente 317 lojistas e mobilizou a classe em prol da retomada econômica

O projeto “Jaguariúna de Mãos Dadas”, idealizado pela acionista Edilaine Alves teve início em abril de 2020 e potencializou as vendas e o relacionamento entre os comerciantes clientes da Eip Cred em meio a primeira onda da pandemia. Quando começou a segunda onda da Covid-19 em 2021, a proprietária da Eip Cred viu a cidade onde nasceu e cresceu em uma situação desanimadora.

De um lado, o consumidor comprando cada vez mais pela internet de outras cidades, de outro, o comércio local desanimado com as ruas vazias devido as restrições impostas pela quarentena do coronavírus. “Embora eu tenha uma empresa de crédito e cobrança eu queria fomentar o comércio. Com o call center, mesmo com a pandemia, tivemos um retorno favorável ao nosso cliente tornando-os visíveis no digital. Foi então que decidi oferecer isso para todos os comerciantes da cidade, independentemente de serem ou não associados a Eip Cred”, explica.

Edilaine mergulhou no projeto e alavancou muitos negócios. Ela deu a oportunidade para aqueles que precisavam de conhecimento oferecendo, repetidas vezes, por todo esse tempo, cursos sobre o mundo digital, sobre as vendas e diversos outros assuntos relacionados.

O digital, inclusive, foi o meio onde os empreendedores precisaram apostar no período onde tudo estava fechado. Era uma necessidade real. Edilaine chegou a criar contas nas redes sociais para os que se encontravam perdidos e apontou a luz no fim do túnel com aulas que capacitaram mais de 50 lojistas para entrar no mundo digital.

“No início fiz algumas parcerias, pois o número de comerciantes tornou-se muito maior para em relação ao ano passado em que fiz a inclusão digital apenas dos clientes associados a Eip Cred”, explica. Com o interesse dos comerciantes, Edilaine incluiu no projeto todos aqueles que quiseram participar.

“Criamos redes sociais, sites para vendas e exposição do produto e comércio. Demos treinamentos e capacitação para os empresários e até para seus funcionários. Chegamos a 317 lojistas e 65 mil menções na internet com parcerias junto ao Jornal Digital e a Rádio Nova 105,9 FM”, conta orgulhosa.

Edilaine foi no comércio dia após dia, de domingo a domingo. Ela relata que foi, e é, muito satisfatório servir todos aqueles que acharam necessária a visita o nosso conhecimento do Jaguariúna de Mãos Dadas. “Disponibilizamos também atendentes na nossa sede para atendimento presencial e desenvolvimento do lojista”, acrescenta.

“Para mim que vivo em um call center vejo a forte necessidade dos comerciantes terem presença em todas as redes e veículos de comunicação. Por isso, contamos com a Gazeta Regional que por todo este período divulgou os comerciantes que participaram do projeto”.

Foram tantas as ações realizadas que Edilaine emociona-se ao ver o resultado de toda sua dedicação. “Para mim é muito emocionante, pois em 2020 vi a triste realidade dos comércios fechando, aluguéis vencendo sem um norte para dezenas de comerciantes filiados a Eip Cred. Quando veio a segunda onda não tive dúvidas que abrir a ação para todos seria uma grande força para aqueles que não tinham sua marca no digital, pois hoje quem vende ou é ‘ponto com’ ou é ‘ponto fora’, infelizmente”.

O projeto também rendeu muitos aprendizados, lições e grandes amigos para a empresária. O sucesso foi tão grande que um novo vem por aí. Edilaine conta em primeira mão para a Gazeta Regional que o novo projeto “Natal Iluminado” deve continuar nutrindo a semente semeada no “Jaguariúna de Mãos Dadas” em 2020, não apenas para os associados Eip Cred como para todos que assim desejarem fazer parte da ação.

Após o aniversário da cidade, Edilaine afirma que a Eip Cred continua a oferecer ao comerciante jaguariunense, como nos recentes cinco meses, a mentoria e ajuda especializada para que os empresários voltem a crescer. “Como a retomada econômica foi um sucesso nas mídias, rádio e presencialmente aqui em nosso escritório, vimos o quanto é necessário neste momento o planejamento estratégico para voltar a crescer conhecendo o mercado de trabalho em que se encontra, o público que se tem que atingir e, claro, como fazer isso”, explica.

“Disponibilizamos cursos, parcerias e divulgações para o comércio voltar a ter fôlego”, acrescenta Edilaine. A Eipcred ainda realiza análise de crédito a juros baixos com disponibilidade do CNPJ mesmo para os que estão negativados.

“Ser bem-sucedido é um quebra-cabeça que normalmente não se resolve sozinho. Os empresários de sucesso também tiveram ajuda de alguém mais experiente no começo e é essa oportunidade que estamos oferendo para aqueles que desejam se superar. Converse conosco e entenda mais sobre essa assessoria que estamos disponibilizando ao comerciante para que todos tenham um final de ano ainda melhor que este momento de abertura”, finaliza.

O “Jaguariúna de Mãos Dadas” sorteou no sábado, 11, às 15h, o Iphone 12, 258GB. Parabéns para ganhadora @katiareginadiniz e lojista @opcao_jeans_jaguariuna.