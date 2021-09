Educação: o poder de transformar vidas

O mercado imobiliário é, atualmente, responsável por cerca de 10 a 15% das transações do PIB nacional e cresce a cada dia. Mesmo em meio a pandemia, o mercado imobiliário do Estado de São Paulo registrou um aumento na procura de imóveis. Além disso, a busca pela profissão de “Corretores de Imóveis” aumentou, isso mostra as oportunidades que a classe de profissionais trouxe ao mercado, fazendo com que vários players de mercado se tornassem importantes dentro deste cenário.

Com isso, o CEO proprietário, empreendedor e palestrante da JR Teixeira Negócios & Associados, Junior Teixeira, afirma que o setor deve tornar-se ainda mais sustentável nos próximos anos, ficando mais próximo aos fatores econômicos que fazem movimentar todo esse mercado. “As condições macroeconômicas se valorizaram dentro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e em outras cidades do Circuito das Águas, como Jaguariúna, que vem crescendo constantemente aos olhos de grandes incorporadoras e empreendedores, aumentando assim a lei de ofertas e demanda, devido às próprias condições de vida econômica da população”, avalia.

O empresário dedica-se para tornar a JR Teixeira Negócios & Associados em referência em atendimento de qualidade no mercado imobiliário da região. Ele atribui que toda essa dedicação vem de uma filosofia de vida e disciplina que segue ao longo desses anos: “Judô” a Arte do Caminho Suave.

Além de ser empresário dentro mercado imobiliário, Junior Teixeira é professor de judô e ainda criou um projeto social sem fins lucrativos possibilitando atender crianças, jovens, adolescentes e adultos de toda classe social. Com isso, trouxe a oportunidade da filosofia ao mercado imobiliário, onde fundou. “A arte do Jita Kyoei no mundo dos negócios é uma arte milenar japonesa que traz vários benefícios. Quanto mais capacidade tivermos de ajudar e amar o próximo, mais sucesso nós teremos. Assim é a arte do Jita Kyoei”, explica o empresário.

Seu objetivo enquanto empresário é fazer parte da concretização dos projetos de vida de muitas pessoas. “Nossa empresa busca estimular as pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos e ajudá-las a conquistar a tão sonhada casa própria, esta que é a chave da felicidade”, afirma.

Para a realização de tantos sonhos, a JR Teixeira aposta no treinamento e profissionalização de seus colaboradores. Além disso, com a pandemia, precisou apostar nos atendimentos digitais. “Montamos uma estrutura de atendimento on-line, dando melhores condições de ofertas e flexibilizando ainda mais as demandas de créditos imobiliários”, conta.

Sonho da casa própria

A Caixa Econômica Federal é detentora de mais de 80% dos contratos de financiamentos imobiliários e a JR Teixeira é especialista em realizar intermediações de financiamentos de pequeno e médio porte, sejam eles de padrão médio, alto ou popular. “Os outros 20% podemos intermediar direto com as construtoras. Para os loteamentos também podemos intermediar as parcelas diretamente com as incorporadoras”, afirma o empresário.

Junior Teixeira convida todos os interessados em fazer conhecer seu modelo de negócio e método de trabalho. “Teremos o prazer em orientá-los e sermos o pilar de seus sonhos”, finaliza.