Pulmão gigante percorre Campinas para conscientizar sobre o câncer de pulmão

Ação idealizada pelo Vera Cruz Oncologia e Grupo SOnHe leva conhecimento e interação para abordar a saúde do pulmão em diversos endereços da cidade; a exposição começou nesta quinta, dia 09, e vai até 29 de novembro

Novembro é o mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de pulmão, denominado “Novembro Branco”. E para levar informações sobre o assunto para a comunidade, uma parceria entre o Vera Cruz Oncologia e o Grupo SOnHe está viabilizando uma exposição itinerante com um pulmão gigante, que tem três metros de altura. O pulmão tem um dos lados saudável e outro, comprometido pelo tabaco. Além de ver em detalhes o interior dos pulmões, o público recebe material impresso informativo. Na próxima terça-feira, dia 14, estará na Prefeitura Municipal de Campinas e no decorrer do mês em diversos endereços.

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pulmão é a terceira doença mais comum entre os homens, com 18 mil novos casos ao ano, e a quarta doença mais prevalente entre as mulheres, com 14.500 novos casos anuais. Em 2020, último levantamento do órgão, a doença foi responsável por 28.618 óbitos. Em nível mundial, o câncer de pulmão é o primeiro em incidência entre os homens e o terceiro entre as mulheres. Em mortalidade, é a primeira causa de morte (entre os tipos de cânceres) entre os homens e o segundo entre mulheres.

O médico Vinícius Corrêa da Conceição, oncologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas, e especialista em câncer de pulmão explica que a causa principal para o desenvolvimento da doença é o tabaco. “Em cerca de 85% dos casos, há relação com o tabagismo ou a exposição passiva a ele. Outros casos têm relação com fatores genéticos e exposição a agentes carcinogênicos, tais como asbesto, arsênico, berílio, cádmio, entre outros”, explica.

O diagnóstico precoce da doença, de modo geral, é raro, uma vez que os sintomas costumam surgir em fases mais avançadas da doença. O médico explica que é preciso estar atento e investigar os casos em que pacientes apresentam tosse e rouquidão persistentes, dor torácica, hemoptise (eliminação de sangue pela tosse), dispneia (falta de ar), astenia (falta de força) e perda de peso.

“Pacientes que já tiveram a doença ou aqueles com mais de 55 anos e que fumam ou fumaram por mais de 30 anos devem realizar acompanhamento periódico e exames necessários. Essa rotina permitirá o diagnóstico nas fases iniciais da doença, especialmente em pacientes de alto risco”, salienta.

“O paciente faz exames de radiografia e tomografia de tórax para avaliar a massa pulmonar. Sendo confirmada a suspeita de neoplasia, são realizados exames complementares, como o PET-SCAN (exame por imagem) e a ressonância, no intuito de avaliar a extensão da doença. Também são realizadas biópsia pulmonar e broncoscopia. A partir da confirmação patológica e estadiamento da doença, é desenvolvido o plano terapêutico mais apropriado para aquele paciente, que pode incluir quimioterapia, radioterapia ou intervenção cirúrgica”, descreve Dr. Vinicius Conceição.

Exposição Novembro Branco – Pulmão gigante

09 e 10/11 – Vera Cruz Oncologia – Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 329 – Nova Campinas, Campinas – das 09h às 17h

14/11 – Prefeitura Municipal de Campinas – Rua General Osório, 490 – Conceição, Campinas – das 7h às 17h

21 e 22/11 – Vera Cruz Casa de Saúde – Praça Dr. Tófoli, 28 – Centro, Campinas – das 09h às 17h

27 e 28/11 – Vera Cruz Centro Médico São Camilo – Rua Miguel Fernandes García Filho, 540 – Chácara Areal, Indaiatuba – das 09h às 17h

29/11 – Vera Cruz Hospital – Rua Onze de Agosto, 495 – Centro, Campinas – das 09h às 17h

