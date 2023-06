PUC-Campinas entra pelo segundo ano consecutivo em ranking das melhores do mundo

Instituição é a única particular fora das capitais brasileiras na lista e tem empregabilidade como destaque

A PUC-Campinas figura pelo segundo ano consecutivo entre as melhores universidades do mundo pelo QS World University Ranking 2024, um dos três rankings mais conceituados entre os avaliadores globais de qualidade. No Brasil, 35 instituições atingiram a pontuação para figurar no ranking 2024, sendo apenas sete particulares. Um dos destaques da PUC-Campinas foi no quesito empregabilidade de seus estudantes, aparecendo como a 10ª melhor do Brasil, incluindo instituições públicas e privadas.

Mesmo com a aplicação de novos indicadores e alteração dos pesos para os indicadores que permaneceram, feita pela QS World no levantamento deste ano, além da entrada de 83 novas instituições internacionais, a PUC-Campinas permaneceu entre as melhores do mundo.

“A PUC-Campinas tem passado por um processo acelerado de melhorias em todos os setores da Universidade, tanto na área administrativa quanto nas áreas acadêmica, de pesquisas e de serviços para a comunidade, buscando cada vez mais eficiência e sustentabilidade. Estamos sempre atentos para atender às necessidades da sociedade para a construção de um mundo melhor. E os resultados estão aparecendo em rankings nacionais e internacionais como o QS World, que são indicadores de que estamos no caminho certo, colhendo frutos do trabalho e do empenho de toda comunidade acadêmica”, disse o Reitor.

A PUC-Campinas continua sendo a única instituição particular do Interior a figurar no ranking e recebeu um selo que a certifica integrar o grupo das melhores instituições de ensino superior globais.

Pelo novo levantamento da QS World, a PUC-Campinas está entre as sete únicas universidades particulares brasileiras que figuram no ranking de melhores universidades do mundo e é a 5ª melhor universidade particular do Brasil.

A Universidade continua bem avaliada em diversos quesitos, como a reputação acadêmica e número de alunos por professor. Mas o destaque foi o de empregabilidade, que avalia como é a entrada dos estudantes no mundo do trabalho.

A PUC-Campinas conta com um processo permanente de encaminhamento de seus estudantes para estágio remunerados por meio de seu Escritório de Talentos, que faz a aproximação entre empresas públicas e privadas com os diversos cursos da Instituição. Também promove a Feira de Estágios, que atrai diversas empresas da região de Campinas e São Paulo para mostrar suas oportunidades de estágios aos estudantes.

Com isso, a Universidade conseguiu nos últimos anos que uma média de 45% dos alunos realizasse estágios com remuneração durante o curso nas modalidades presencial, à distância ou hibrido, bolsa auxílio e benefícios atrativos. Muitos tiveram a experiência de estágio profissional em multinacionais na Alemanha, Japão, Estados Unidos, Suíça e Portugal.

Nas cidades da Região de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba e em São Paulo, 4,5 mil empresas privadas e públicas parceiras já ofereceram vagas de estágios para os alunos PUC-Campinas. A Universidade também promove cursos e projetos conjuntos com empresas por meio de seu Projeto Mescla, além de aulas práticas dentro de grandes indústrias.

Rankings

O QS World University Ranking é feito pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds e avaliou 2.963 instituições de ensino superior em mais de 100 países.

Além do ranking internacional, a Universidade está entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil na edição do Guia da Faculdade 2022, a maior pesquisa de opinião sobre o Ensino Superior brasileira, feita pela Quero Educação em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo.

O ranking do Estadão mostrou a PUC-Campinas entre as particulares com o maior número de cursos cinco estrelas do País e a única fora das capitais.

Além dos rankings de avaliações acadêmicas, a Instituição é destaque nos que avaliam o quesito sustentabilidade. O UI GreenMetric World University Ranking, que classifica as universidades mais sustentáveis ecologicamente, coloca a PUC-Campinas entre as mais responsáveis do mundo.

